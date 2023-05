Wow! Manchester United Bisa PECAHKAN Rekor Transfer Datangkan 'Pewaris' Cristiano Ronaldo

Manchester United berpotensi membayar mahal kepada Benfica demi mendapatkan jasa Goncalo Ramos, melebihi yang mereka gelontorkan untuk Paul Pogba!

Man United ingin perbaiki lini depan

Goncalo Ramos impresif di Portugal

Red Devils siapkan tawaran untuk juniornya Ronaldo

APA YANG TERJADI?

Erik ten Hag mempertimbangkan transfer senilai £70-£100 juta untuk mendapatkan Goncalo Ramos dari Benfica musim panas ini, menurut klaim The Mirror. Striker 21 tahun itu sudah mulai dijuluki sebagai penerus Cristiano Ronaldo, usai bersinar lebih terang dibanding sang veteran di panggung dunia, membukukan hat-trick untuk Portugal di Piala Dunia 2022. Torehan 17 gol di Liga Portugal turut membuatnya menjadi salah satu target utama Manchester United, dan calon pemilik baru MU bisa mendatangkannya sebagai transfer marquee, terutama jika mereka gagal mendatangkan Harry Kane.

SITUASINYA:

Sepeninggal Ronaldo, lini depan Ten Hag dinilai terlalu tipis musim ini. Mereka cuma memiliki Anthony Martial dan Wout Weghorst sebagai striker murni di tim senior, sementara duo winger Antony dan Jadon Sancho juga kerap mengalami kesulitan. Ramos diharapkan bisa mengembuskan kehidupan kepada daya ledak Setan Merah di musim 2023/24.

TERLEBIH:

Benfica terus mengeruk cuan dari mengobral pemain-pemain muda mereka, setelah melego Darwin Nunez, Enzo Fernandez, dan Joao Felix di harga ratusan juta poundsterling dalam beberapa tahun terakhir.

APA SELANJUTNYA UNTUK MANCHESTER UNITED & RAMOS?

Meski terus menjual, Benfica tetap mampu memuncaki klasemen Liga Portugal dengan sisa tiga pertandingan. Ramos akan berusaha mengakhiri masa baktinya dengan satu gelar, membantu As Aguias menjauh dari kejaran Porto, yang cuma tertinggal empat poin di peringkat dua.

Sementara itu Manchester United menjamu Wolves Sabtu (13/5) nanti di Liga Primer Inggris.

