Manchester United Punya Agen Transfer Rahasia, Namanya Luke Shaw

Manchester United menginginkan Harry Kane & Declan Rice, dan Luke Shaw bergerak sebagai 'agen rahasia' demi menyukseskan transfer tersebut.

Luke Shaw mengaku bahwa ia berbicara dengan Harry Kane dan Declan Rice dengan harapan agar keduanya mau bergabung ke Manchester United musim panas ini.

Shaw saat ini sedang memenuhi panggilan timnas Inggris dan terang-terangan mengungkap bahwa ia mencoba meyakinkan dua rekan senegaranya itu untuk menyusulnya ke Old Trafford.

United dikabarkan mengejar Kane dan Rice, namun transfer keduanya bisa sukar terwujud gara-gara drama akuisisi klub yang bahkan membuat Erik ten Hag marah besar.

Tottenham disebut-sebut enggan melepas Kane, top skor sepanjang masa mereka, sementara Arsenal memimpin jauh dalam persaingan memboyong Rice dari West Ham.

Tapi situasi tersebut tak membuat Shaw gentar untuk berbicara dengan Kane dan Rice, menggoda mereka berdua untuk bergabung dengan The Red Devils.

"Saya tak mau bohong, saya bakal senang jika mereka bergabung dengan Man United," ucap Shaw soal Kane dan Rice.

"Saya bercerita kepada mereka betapa bagusnya Manchester United, karena saya tahu kualitas mereka. Mereka berdua adalah pemain kelas dunia yang akan sangat memperbagus tim kami."

Usai memberondong Malta 4-0 akhir pekan kemarin, The Three Lions akan menjamu Makedonia Utara di Old Trafford, markas Man United, pada Selasa (20/6) dini hari WIB di ajang kualifikasi Euro 2024.

"Mereka sudah di sini (di Old Trafford) selama beberapa terakhir ini dan, semoga, mereka suka dan bisa terbiasa!" pungkas Shaw.