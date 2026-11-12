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Michael Carrick tidak lagi menjadi pelatih Manchester United, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Kamis pagi. Pelatih berusia 45 tahun itu dipecat karena awal musim yang mengecewakan.

Pemecatan Carrick sudah diperkirakan sejak lama. Penggantinya pun tampaknya sudah diketahui: Mauricio Pochettino diharapkan dapat mengembalikan Manchester United ke jalur yang benar.

Sejak musim ini, Carrick menangani Manchester United di Old Trafford dengan kontrak permanen. Musim lalu, ia membawa klub itu finis di posisi ketiga Liga Primer Inggris saat menjabat sebagai pelatih sementara.

Namun, Manchester United tampil buruk musim ini. Dalam beberapa pekan terakhir, situasinya pun tak kunjung membaik.

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Klub besar Inggris itu kini berada di peringkat ke-18 Liga Primer Inggris, di zona degradasi. Di Liga Champions, Manchester United menempati peringkat ke-17 dari 36 tim.

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Kini tinggal menunggu konfirmasi resmi dari Manchester United. The Red Devils telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Pochettino sejak beberapa waktu lalu.

Pochettino terikat kontrak dengan federasi sepakbola Amerika Serikat hingga pertengahan 2030, tetapi memiliki klausul pelepasan sekitar sembilan juta euro.

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Karena itu, Manchester United diperkirakan dapat menuntaskan semuanya dengan sangat cepat. Pada 22 November, Pochettino bisa menjalani debut sebagai manajer klub itu saat menghadapi Liverpool di Anfield.

Carrick kini bisa mencari tantangan baru. Sebelumnya, ia pernah menangani Middlesbrough di kasta kedua sepakbola Inggris.