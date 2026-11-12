Manchester United langsung memecat Michael Carrick

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Michael Carrick tak lagi menjadi pelatih Manchester United, seperti dilaporkan Fabrizio Romano pada Kamis pagi. Pelatih berusia 45 tahun itu dipecat karena awal musim yang mengecewakan, sebagaimana telah dikonfirmasi klub.

Pemecatan Carrick sudah diperkirakan sejak beberapa waktu lalu. Sosok penggantinya pun tampaknya sudah diketahui: Mauricio Pochettino harus membawa Manchester United kembali ke jalur yang benar.

Carrick mulai menangani Manchester United dengan kontrak permanen pada musim ini. Musim lalu, ia membawa klub finis di posisi ketiga Liga Primer Inggris sebagai pelatih interim.

Namun, performa Manchester United musim ini sangat buruk. Dalam beberapa pekan terakhir, situasinya juga tak kunjung membaik.

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Klub besar Inggris itu kini berada di peringkat ke-18 Liga Primer Inggris, di zona degradasi. Di Liga Champions, Manchester United menempati posisi ke-17 dari 36 tim.

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Tak lama setelah laporan eksklusif Romano, Manchester United mengeluarkan konfirmasi resmi. The Red Devils sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Pochettino sejak beberapa waktu lalu, tetapi hal itu belum disebutkan dalam pernyataan resmi.

Pochettino terikat kontrak dengan federasi sepak bola Amerika Serikat hingga pertengahan 2030, tetapi memiliki klausul pelepasan sekitar sembilan juta euro.

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Karena itu, Manchester United diperkirakan bisa menuntaskan semuanya dengan sangat cepat. Pochettino bisa menjalani debut sebagai manajer klub saat menghadapi Liverpool di Anfield pada 22 November.

Carrick kini bisa mencari tantangan baru. Sebelumnya, ia menangani Middlesbrough di kasta kedua sepak bola Inggris.