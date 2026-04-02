Manchester United bertaruh besar dan bertekad untuk mendatangkan bintang besar Arsenal

Manchester United tertarik pada bek Arsenal, Miles Lewis-Skelly, demikian dilaporkan Sky Sports. The Red Devils memandangnya sebagai pengganti ideal untuk Luke Shaw dalam jangka panjang.

Timnas Inggris yang saat ini berada di peringkat ketiga tersebut saat ini memiliki dua bek kiri murni: Shaw dan Tyrell Malacia. Yang terakhir akan hengkang secara permanen dari Manchester pada musim panas ini.





Oleh karena itu, klub ingin mendatangkan pesaing baru bagi Shaw. Pilihan klub pun jatuh pada Lewis-Skelly, yang saat ini terpinggirkan di Arsenal.

Bek yang baru berusia sembilan belas tahun ini telah menjalani seluruh jenjang akademi The Gunners dan bahkan telah melakukan debutnya untuk tim nasional Inggris.

Pada 2025, ia dianugerahi kontrak jangka panjang hingga pertengahan 2030 oleh Arsenal, namun musim ini ia mengalami kesulitan. Mikel Arteta sering kali lebih memilih Riccardo Calafiori.

Lewis-Skelly memainkan pertandingan terakhirnya untuk tim asal London Utara itu pada 15 Februari. Saat itu, ia bermain selama 90 menit dalam laga Piala FA melawan Wigan Athletic (menang 4-0).



