Manchester City terlambat menemukan ritme permainan dan tetap membayangi Arsenal

Manchester City berhasil meraih hasil positif dalam perebutan gelar juara. Tim ini menang 3-0 atas Brentford FC. The Citizens masih memiliki satu pertandingan tersisa, namun untuk saat ini mereka tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal (76).

Tim asuhan Pep Guardiola memulai pertandingan dengan tajam dan penuh semangat. Sejak peluit pertama dibunyikan, mereka secara tegas berusaha mencari keunggulan, sementara tim tamu terutama mencoba menciptakan ancaman melalui serangan balik. Bagi Brentford pun, masih banyak yang dipertaruhkan. Tim asuhan Keith Andres berpotensi mencapai kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub; baik Conference League maupun Europa League masih dalam jangkauan.

Pada menit ke-28, Erling Haaland mendapat peluang emas. Doku mengoper bola ke belakang, lalu sang penyerang melepaskan tembakan ke arah gawang. Namun, upayanya diblok oleh kerumunan pemain Brentford, sehingga Caoimhín Kelleher dengan mudah mengamankan bola. Brentford tetap bertahan dengan baik di babak pertama dan menjaga skor tetap imbang.

Setelah jeda, tim yang saat ini berada di peringkat kedua Liga Premier melanjutkan perburuan gol pembuka. Antoine Semenyo dan Jérémy Doku menciptakan ancaman dengan dribel cepat mereka, namun hal itu awalnya tidak menghasilkan peluang besar.

Setelah satu jam, City akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Doku tampaknya kehilangan bola setelah tendangan sudut pendek, tetapi dengan sedikit keberuntungan ia berhasil melewati dua pemain asal Denmark dari Brentford. Setelah itu, pemain asal Belgia itu melengkungkan bola dengan indah ke sudut jauh gawang dan mencetak gol pembuka.

Lima belas menit menjelang akhir pertandingan, Haaland memperlebar keunggulan. Penyerang asal Norwegia itu menyambar umpan silang dari Semenyo dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggunakan tumit. Dengan sedikit keberuntungan, sang penyerang berhasil mengarahkan bola melewati garis gawang dan mencatatkan gol ke-25-nya musim ini. Bagi City, ini adalah hasil yang pantas, karena tim tersebut harus berjuang keras untuk meraih kemenangan.

Di masa injury time, tim tuan rumah menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui Omar Marmoush. Manchester City memperkecil selisih poin dengan Arsenal menjadi dua poin. Tim asal London itu akan bertanding melawan West Ham United pada hari Minggu dan berpotensi memperlebar selisih poin menjadi lima poin.