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Nama Erling Haaland kembali mencuat di bursa transfer Eropa. Laporan terbaru mengungkap bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Perez, kini semakin yakin striker asal Norwegia itu akan berseragam Los Blancos musim depan. Skenario ini terlihat mustahil hanya beberapa bulan lalu.

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Masa depan Haaland kembali menjadi sorotan akibat situasi genting yang dihadapi Manchester City sambil menunggu hasil penyelidikan atas pelanggaran keuangan mereka. Kondisi ini membuka kemungkinan sejumlah bintang utama meninggalkan klub tanpa klub barunya harus membayar biaya transfer sepeser pun, dan Real Madrid tampaknya menjadi salah satu kandidat terkuat untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Nick Harris, jurnalis investigasi asal Inggris yang juga mantan koresponden surat kabar "The Times" dan salah satu pengamat paling intens terhadap proses hukum Manchester City, mengungkapkan bahwa Florentino Perez sangat optimistis bisa merekrut Haaland.

Lewat akun X miliknya, Harris menulis: "Florentino Perez semakin yakin bahwa Erling Haaland akan menjadi pemain Real Madrid musim depan, menurut sumber yang baru-baru ini makan siang bersama sang presiden."

Pernyataan ini memiliki bobot tersendiri karena sumber informasinya. Harris tidak sekadar mengulang rumor transfer, melainkan mengaitkan keyakinan Florentino dengan seseorang yang disebut baru saja bertemu dengan presiden Real Madrid tersebut.

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Sang jurnalis juga menambahkan informasi lain yang bisa menentukan masa depan striker Norwegia itu dan bintang-bintang Manchester City lainnya. Harris menulis: "Sementara itu, agen sejumlah pemain Manchester City sedang mempelajari cara agar klien mereka bisa pergi secara gratis jika klub kalah dalam semua bandingnya. Itu pun jika klub memang kalah."

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Harris secara tegas menekankan bahwa skenario ini bergantung pada hasil akhir proses hukum, dan para agen pemain sudah mulai menyiapkan opsi untuk hengkang.

Kabar ini langsung menggema di Inggris. Majalah asal Inggris, "FourFourTwo", mengulas secara rinci potensi dampak sanksi berat yang bisa dijatuhkan kepada Manchester City, terutama jika berujung pada degradasi atau larangan tampil di kompetisi-kompetisi besar.

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Menurut majalah tersebut, perwakilan sejumlah pemain tim utama telah memulai konsultasi hukum untuk menentukan apakah kontrak mereka bisa diputus tanpa kompensasi apabila klub telah menempuh semua jalur banding tanpa hasil.

Inti persoalannya terletak pada ada atau tidaknya alasan sah untuk mengakhiri kontrak. Sanksi olahraga yang berat bisa mengubah secara signifikan klausul dalam kontrak yang telah diteken sejumlah pemain, meski setiap pemutusan kontrak akan ditinjau secara individual dan tidak berlaku otomatis.

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Harris juga berkonsultasi dengan sejumlah pengacara mengenai kelanjutan proses hukum ini. Ia menjelaskan bahwa sekitar seperempat dari mereka meyakini Manchester City bisa memenangi banding atau sebagian aspeknya, sementara jumlah yang lebih sedikit percaya klub mampu memenangi pokok-pokok utama perkara tersebut.

Situasi ini punya dimensi khusus dalam kasus Haaland, yang kontraknya bersama Manchester City berlaku hingga 2034. Dalam kondisi normal, merekrutnya membutuhkan dana yang sangat besar, tetapi sanksi berat bisa mengubah keadaan sepenuhnya.

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Nama sang striker juga sempat dikaitkan dengan Barcelona, tetapi laporan terbaru dari Harris menunjukkan betapa besarnya keyakinan Florentino Perez.

Hingga saat ini, pemain Norwegia itu masih menunjukkan komitmennya kepada Manchester City secara terbuka, dan belum ada konfirmasi bahwa ia tengah bernegosiasi untuk pergi. Harris juga tidak memastikan bahwa Haaland termasuk pemain yang agennya sedang mempelajari kemungkinan pemutusan kontrak.

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Namun, yang pasti, hari-hari mendatang akan membawa banyak perkembangan, dan nasib hukum Manchester City bisa mengubah total peta bursa transfer di Eropa.