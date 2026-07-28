Manchester City Tentukan Pengganti Rodri, Barcelona Pertahankan Permatanya

Manchester City terus merancang wajah proyek masa depannya, dengan menempatkan sasaran utama untuk mengamankan pengganti jangka panjang bagi bintang Spanyol, Rodri, salah satu pilar terpenting lini tengah tim dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam kerangka ini, nama Marc Bernal, talenta muda Barcelona yang tengah menanjak, mencuat sebagai salah satu kandidat terdepan untuk bergabung dengan juara Liga Inggris tersebut, meski klub menyadari sulitnya menuntaskan transfer ini di tengah kukuhnya klub Katalan mempertahankan pemainnya.

Laporan sejumlah media menyebutkan bahwa pencarian Manchester City akan pengganti masa depan Rodri membawa mereka kepada Marc Bernal, salah satu lulusan terbaik akademi "La Masia" milik Barcelona.

Para petinggi klub Inggris tersebut menilai bahwa gelandang Spanyol itu memiliki modal yang membuatnya layak memimpin lini tengah di masa depan, berkat kemampuannya mengatur tempo permainan, penempatan posisinya yang istimewa, serta kecerdasan taktiknya, kualitas-kualitas yang menjadikan Rodri sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia.

Ketertarikan luas dari Inggris terhadap talenta Spanyol

Ketertarikan terhadap Bernal tidak terbatas pada Manchester City saja, sebab baik Chelsea maupun Arsenal turut memantau perkembangan pemain berusia 19 tahun tersebut, di tengah keyakinan besar akan potensi dan kemampuannya untuk bersinar di Liga Inggris Primer.

Meski demikian, misi untuk mengontraknya tampak sangat rumit, setelah Barcelona berhasil mengamankan pemainnya dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029, yang mencakup klausul penalti raksasa senilai 500 juta euro, di samping keinginan sang pemain untuk melanjutkan kariernya di "Camp Nou".

Berdasarkan hal itu, tampaknya ketertarikan Manchester City termasuk dalam rencana jangka panjangnya, ketimbang sebuah upaya untuk merampungkan transfer pada bursa transfer saat ini.

Menurut apa yang dimuat situs "CaughtOffside", mengutip sumber-sumber dekat dengan para agen pemain, Manchester City menganggap Marc Bernal sebagai opsi terdepan untuk menggantikan Rodri dalam jangka panjang.

Pemain ini menonjol berkat postur fisik yang kuat, ketenangan yang besar dalam mengolah bola, di samping kemampuannya menerima bola di bawah tekanan dan membangun serangan dari belakang, spesifikasi yang membuatnya cocok dengan gaya bermain tim.

Meski Arsenal dan Chelsea juga memantau pemain tersebut, Barcelona tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk melepasnya, di tengah keyakinan mereka bahwa ia akan menjadi salah satu elemen utama tim dalam beberapa tahun mendatang.

Barcelona menolak semua godaan

Kontrak jangka panjang dan klausul penalti raksasa itu mencerminkan kepercayaan penuh Barcelona kepada Bernal, sekaligus menegaskan kukuhnya klub pada proyek olahraganya dan ketidaksediaannya untuk terlibat dalam negosiasi apa pun mengenai masa depan sang pemain.

Meski spekulasi seputar masa depan Rodri terus berlanjut, hingga kini belum ada indikasi apa pun akan kesediaan Barcelona untuk melepas talenta mudanya yang tengah menanjak itu.

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengungkapkan bahwa Manchester United mencoba memasukkan Marc Bernal ke dalam pembicaraan terkait masa depan Marcus Rashford, tetapi Barcelona menolak gagasan itu secara tegas.

Sang pemain juga menunjukkan keteguhannya untuk bertahan bersama klub Katalan tersebut, di tengah keyakinannya terhadap proyek tim dan jaminan yang ia peroleh dari pelatih Hansi Flick bahwa ia akan menjadi bagian utama dari rencana masa depannya.

Sikap ini menjadi pesan yang jelas kepada Manchester City, Chelsea, dan Arsenal, yakni bahwa Bernal bukan sekadar talenta muda yang bisa direkrut dengan tawaran finansial yang menggiurkan, melainkan pemain yang terikat dengan proyek Barcelona dalam jangka panjang.

Meski Manchester City yakin akan potensi Bernal dan kecocokannya untuk menggantikan Rodri, langkah untuk merekrutnya saat ini tampak amat sulit, di tengah kukuhnya Barcelona mempertahankan pemain dan keinginan sang pemain untuk bertahan.

Karena itu, klub Inggris tersebut mungkin akan terus memantau perkembangan pemain ini selama musim-musim mendatang, sembari pada saat yang sama mencari opsi-opsi lain yang lebih realistis dari sisi finansial, dengan tetap mempertahankan Bernal dalam daftar target strategis jangka panjangnya.