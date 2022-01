Piala FA: Tanpa Pep Guardiola, Manchester City Bekap Swindon Town

Manchester City melakoni start mulus di Piala FA musim 2021/22, meski tanpa didampingi manajer Pep Guardiola yang positif Covid-19.

The Citizens sukses mengalahkan klub League Two, Swindon Town, pada putaran ketiga Piala FA dengan skor 4-1 di The Country Ground, Sabtu (8/1) dini hari WIB.

Tampil dengan kekuatan penuh, City unggul dua gol pada babak pertama masing-masing lewat Bernardo Silva pada menit ke-14 dan Gabriel Jesus pada menit ke-28.

Pada paruh kedua, Si Bulan Biru tidak mengendurkan serangan. Ilkay Gundogan menjauhkan keunggulan City pada menit ke-59.

Swindon sempat memperkecil gap via gol Harry McKirdy pada menit ke-78, tapi empat menit berselang City langsung mengunci kemenangan melalui striker muda Cole Palmer.

Dengan hasil ini, Ruben Dias dkk sekaligus melanjutkan tren kemenangan tujuh kali berentet di lintas ajang.

Adapun City mencoba merebut kembali Piala FA setelah kali terakhir direngkuh pada musim 2019. Musim lalu, mereka disingkirkan Chelsea di semi-final.