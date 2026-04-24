Manchester City sudah mengincar calon pengganti Pep Guardiola

Enzo Maresca tetap menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Guardiola, jika pelatih asal Spanyol itu hengkang dari The Citizens, demikian dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano pada hari Jumat.

Ini bukan kali pertama rumor ini muncul. Pada akhir tahun kalender lalu, sudah ada pembicaraan mengenai minat terhadap Maresca, yang saat itu masih memimpin Chelsea. Tak lama setelah itu, ia dipecat oleh klub London tersebut.

Alasan pemecatannya saat itu adalah ketegangan yang muncul antara manajer dan dewan direksi. Setelah dipecat, ia digantikan oleh Liam Rosenior, yang kini juga telah meninggalkan London. Ia hanya memimpin tim dalam 23 pertandingan.

Maresca sebelumnya pernah bekerja di The Citizens, yaitu sebagai asisten dan pelatih tim muda. Sebelum pelatih asal Italia ini bergabung dengan The Blues, ia memimpin Leicester City selama satu musim. Bersama tim tersebut, ia berhasil menjadi juara Championship. Kini, beberapa tahun kemudian, juara Premier League musim 2015/16 itu telah terdegradasi ke divisi ketiga Inggris.

Selain Manchester City, ada juga beberapa klub Italia yang mengincar Maresca. Namun, Romano tidak menyebutkan klub mana saja yang dimaksud. Maresca sebelumnya juga pernah bekerja di negara asalnya. Pada musim 2021/22, ia memimpin Parma.

Rumor bahwa Guardiola, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2027, akan hengkang dari klub pemuncak klasemen Premier League saat ini pada akhir musim semakin menguat. Pelatih asal Spanyol berusia 55 tahun itu telah memimpin tim sejak musim 2016/17 dan telah meraih banyak kesuksesan di Etihad Stadium.

Mantan pemain FC Barcelona ini, antara lain, pernah sekali menjuarai Liga Champions dan enam kali menjadi juara liga Inggris. Musim ini pun, Manchester City tampaknya kembali berpeluang merebut gelar juara liga, di mana mereka terlibat dalam persaingan yang sangat menarik dengan Arsenal.