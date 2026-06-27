Manchester City secara resmi menandatangani kesepakatan baru

Manchester City telah menyelesaikan kesepakatan transfer pemain sayap Prancis yang menjanjikan, Mathis Ditorbet, dari klub Troyes dengan nilai 25 juta euro, sebagai langkah awal untuk meminjamkannya ke Monaco dengan opsi pembelian, dalam kesepakatan yang mencerminkan strategi City Football Group dalam mengembangkan bakat-bakat muda.

Klub Troyes, yang baru saja promosi ke Ligue 1 Prancis dan merupakan bagian dari Grup City, hari Sabtu ini mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa penyerang berusia 19 tahun tersebut telah pindah ke klub Inggris tersebut, sehingga mengakhiri spekulasi seputar masa depan sang pemain yang telah beredar sejak pertengahan Mei lalu.

Ditorbet dianggap sebagai salah satu bintang utama dalam musim luar biasa Troyes yang diakhiri dengan gelar juara Ligue 2 dan kembalinya klub ke kasta tertinggi, di mana pemain sayap muda ini menyumbang 3 gol dan 6 assist dalam kompetisi tersebut.

Kesepakatan ini sejalan dengan kebijakan Grup City yang biasa dilakukan dalam memindahkan pemain antar klubnya yang tersebar di seluruh dunia; Ditorbet akan pindah dari Troyes ke Manchester City sebelum langsung dipinjamkan ke Monaco guna memperoleh lebih banyak pengalaman di Ligue 1.

Diharapkan, bergabungnya Ditorbet ke Monaco sebagai pemain pinjaman akan menjadi kesempatan emas baginya untuk membuktikan kemampuannya di level tertinggi, sebelum klub asal Uni Emirat Arab tersebut memutuskan masa depannya secara definitif berdasarkan penampilannya selama musim depan.