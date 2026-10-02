Pemerintah Uni Emirat Arab memperingatkan Inggris akan kemungkinan pengurangan investasi mereka di negara itu, tergantung pada seberapa keras hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada Manchester City terkait kasus pelanggaran keuangan yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh komisi independen Liga Primer Inggris pekan ini.

Surat kabar "Marca" mengutip kantor berita ekonomi "Bloomberg" bahwa para pejabat Emirat telah memperingatkan pemerintah Inggris bahwa hukuman yang dinanti, yang bisa berkisar antara denda finansial dan pengurangan poin atau degradasi ke divisi yang lebih rendah, hingga pelarangan dari sepak bola profesional, dapat memengaruhi "keinginan untuk berinvestasi dan menjalin komitmen berskala luas di Kerajaan Inggris".

Sebuah dana investasi dari Abu Dhabi mengakuisisi Manchester City pada 2008, dan sejak saat itu menggelontorkan dana ke klub tersebut.

Berdasarkan temuan Liga Primer Inggris, klub itu melakukan pelanggaran keuangan yang nilainya melampaui satu miliar euro selama periode antara tahun 2009 dan 2018, melalui penggelembungan pendapatan sponsor, yang sebagian besar lewat perusahaan-perusahaan Emirat.

Menurut data "Bloomberg", Emirat telah menanamkan lebih dari 30 miliar pound sterling (36 miliar euro) di sektor-sektor penting Inggris, mencakup pertahanan, sains, dan teknologi, selama lima tahun terakhir, sementara sebuah pertemuan puncak antara kedua negara direncanakan digelar pada Oktober ini.

Di sisi lain, kantor berita itu menyebutkan bahwa para pejabat di pemerintah Inggris merasa "frustrasi" dengan sikap Emirat dalam kasus ini, karena mereka menilai pihak Emirat telah mengetahui pelanggaran yang dilakukan Manchester City selama hampir satu dekade, meskipun bersikeras tidak melakukan pelanggaran apa pun.

Sikap Emirat ini muncul menyusul pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, di mana ia mengatakan bahwa kemungkinan hilangnya pemilik Manchester City, jika mereka terpaksa melepaskan klub akibat skandal ini, akan "sangat mengkhawatirkan", sebelum akhirnya ia menarik kembali sikapnya.

Seorang juru bicara kantor kepala pemerintahan Inggris di Downing Street terpaksa mengeluarkan pernyataan beberapa jam kemudian, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan bahwa setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya.

Sebelumnya Manchester City mengumumkan, hari Jumat ini, pengajuan banding resmi atas keputusan terkait pelanggaran keuangan tersebut, di tengah perkiraan akan keluarnya putusan akhir dalam kasus ini pada Januari mendatang.