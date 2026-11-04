Manchester City meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah di Liga Champions pada Rabu malam. Saat bertandang ke Jerman, City tidak lebih unggul dalam permainan dibanding RB Leipzig, tetapi jauh lebih efektif. Gol kemenangan Erling Braut Haaland di pengujung laga memastikan tiga poin dibawa pulang ke Etihad: 2-3. City kini mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan, sementara Leipzig, seperti Feyenoord dan sejumlah tim lain, mengantongi tiga poin.

Peluang serius pertama dalam pertandingan ini didapat Rayan Cherki. Sang pengatur serangan melepaskan tembakan yang melenceng tipis dari gawang tim asal Jerman timur itu setelah menerima umpan ciamik dari Enzo Fernández.

Kiper City, Gianluigi Donnarumma, sempat nyaris kebobolan lewat cara yang memalukan ketika gagal mengantisipasi tendangan keras Antonio Nusa dengan baik. Beruntung baginya, bola hanya mendarat di atas jaring gawangnya.

Momen itu memberi Leipzig kepercayaan diri. Tim asuhan Martin Demichelis kembali nyaris unggul lewat tendangan jarak jauh Christoph Baumgartner, sementara pertahanan mereka juga tampil solid. City sangat kesulitan menembus tembok pertahanan tim Jerman itu.

Karena itu, cukup mencerminkan jalannya laga ketika City akhirnya memimpin di Red Bull Arena lewat gol bunuh diri. Umpan jauh Fernández mencapai sisi kiri kotak penalti, tempat Nico O’Reilly langsung mengirim umpan silang yang justru diarahkan Castello Lukeba ke gawangnya sendiri lewat aksi yang sulit dijelaskan.

Leipzig pantas mendapatkan lebih dari sekadar tertinggal. Mereka sempat kembali dibuat frustrasi oleh Donnarumma, yang menjatuhkan diri dengan apik untuk menepis tendangan keras Baumgartner. Namun, tak lama kemudian Leipzig akhirnya mencetak gol. Donnarumma mengantisipasi umpan silang dari Ridle Baku. Baku menyadari hal itu dan mengejutkan kiper asal Italia tersebut dengan mengarahkan bola ke sudut dekat: 1-1.

Leipzig juga nyaris berbalik unggul 2-1 lewat mantan pemain timnas Belanda U-21, Ezechiel Banzuzi, tetapi tembakannya meleset beberapa sentimeter di sisi luar tiang. Pada babak kedua yang berlangsung seru, City segera menghukum peluang yang terbuang itu melalui sundulan terarah Fernández setelah menerima umpan dari Iliman Ndiaye.

Namun, City tak bisa lama menikmati keunggulan tersebut. Nusa, pemain terbaik pada babak pertama, menerima umpan Christopher Nkunku lalu melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut jauh tanpa mampu dihalau Donnarumma. Meski begitu, City akhirnya keluar sebagai pemenang. Haaland menyambut umpan silang Elliott Anderson dengan sambil menjatuhkan diri di tiang jauh: 2-3.