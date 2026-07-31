Manchester City Menghadapi Gelombang Kepergian Massal yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Enzo Maresca, pelatih baru Manchester City, menghadapi tantangan besar di musim perdananya sebagai suksesor Pep Guardiola. Ancaman eksodus besar-besaran membayangi stabilitas tim, dengan kemungkinan kehilangan sejumlah besar pemain inti dan pemain muda selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Surat kabar Inggris "Manchester Evening News" mengungkap bahwa klub Inggris tersebut bersiap melepas daftar panjang pemain, mencakup bintang-bintang inti dan pemain muda berbakat, dalam kerangka restrukturisasi menyeluruh yang dipimpin Maresca bersama direktur olahraga baru, Hugo Viana.

Rodri dan Trafford di puncak daftar pemain yang pergi

Krisis Rodri, bintang lini tengah asal Spanyol, memuncaki daftar persoalan pelik yang dihadapi manajemen, karena kontraknya berakhir hanya dalam satu tahun lagi, dan ia sangat ingin bergabung dengan Real Madrid Spanyol.

Radio Spanyol "Cadena SER" melaporkan bahwa Real Madrid telah mengajukan tawaran lisan senilai 50 juta euro untuk merekrut sang pemain, sementara Manchester City meminta 75 juta euro, setelah presiden klub Los Blancos, Florentino Perez, mengubah sikapnya terhadap transfer ini setelah lama menentang.

Jika Rodri pergi, City berupaya keras merekrut Ayyoub Bouaddi, bintang Lille asal Prancis yang berusia 18 tahun, sebagai pengganti potensial untuk mengisi kekosongan di lini tengah.

Klub tersebut juga bersiap kehilangan kipernya, James Trafford, yang menjadi penghuni bangku cadangan setelah kedatangan Gianluigi Donnarumma. Pemain Inggris itu telah menyetujui gabung ke Leeds United setelah adanya minat dari Newcastle dan Aston Villa, sehingga mencari pengganti Donnarumma menjadi prioritas utama klub, dengan mencuatnya nama Gerónimo Rulli, kiper Marseille asal Prancis.

Real Madrid membidik tiga bintang

Minat Real Madrid tidak terbatas pada Rodri saja, melainkan meluas hingga mencakup bek Portugal, Ruben Dias, di samping Bernardo Silva yang sudah benar-benar meneken kontrak dengan Los Blancos, sebuah pukulan telak bagi ambisi Maresca.

Savinho dan Grealish mencari jalan keluar

Di sisi lain, winger Brasil Savinho secara resmi meminta hengkang, setelah sempat dekat dengan Tottenham musim panas lalu, di mana media Inggris mengindikasikan adanya negosiasi serius antara kedua klub untuk transfer senilai 70 juta euro.

Jack Grealish, yang masih memulihkan diri dari cedera, juga mencari jalan keluar setelah menyadari tipisnya peluangnya meyakinkan Maresca, meski Everton berkeinginan mendapatkan kembali mantan bintangnya itu secara permanen.

Gelombang peminjaman dan kepergian massal

Klub tersebut sudah merampungkan transfer peminjaman Mathis Ditourbet ke Monaco, Sfir Neban ke Lommel, dan Christian McFarlane ke Leicester, sementara Kalvin Phillips akan bergabung ke Sheffield United dengan status pinjaman.

Sejumlah pemain muda berbakat juga akan meninggalkan klub, di antaranya Max Alleyne, Matty Henderson-Hall, Divine Mukasa, Jaden Heskey, dan Stephen Mfuni, di samping perlunya menangani situasi para pemain senior Claudio Echeverri dan Jomah Bah.

Kontrak sejumlah pemain lain seperti Mateo Kovacic juga tidak akan diperpanjang, sementara Maresca harus mengambil keputusan krusial mengenai Omar Marmoush, yang tengah diincar Tottenham, dan Tijjani Reijnders, yang mendapat minat dari Galatasaray Turki.

Secercah harapan di tengah badai

Meski gelombang kepergian yang dahsyat ini terjadi, Manchester City masih bisa mengandalkan inti yang kokoh dari para bintang yang baru-baru ini memperpanjang kontrak, terutama Phil Foden, Jeremy Doku, Abdukodir Khusanov, dan Josko Gvardiol, di samping perekrutan Elliot Anderson dengan nilai yang besar.

Pekan-pekan mendatang tetap menjadi penentu wajah baru Manchester City di bawah kepemimpinan Maresca, yang memulai babak baru dalam sejarah klub setelah kepergian Guardiola, di tengah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bisa mengubah identitas tim secara total.