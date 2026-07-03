Manchester City menciptakan kejutan besar dan merebut target transfer Arsenal

Manchester City akan memperkuat skuadnya dengan Jeremy Monga, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia tersebut telah mengeluarkan ungkapan khasnya, 'here we go'. Monga yang berusia enam belas tahun tampaknya akan bergabung dengan Arsenal, namun setelah pembicaraan yang panjang, The Gunners gagal merekrutnya.

Kabarnya, Enzo Maresca, yang pada hari Senin menggantikan Pep Guardiola sebagai manajer TheCitizens, berhasil meyakinkan Monga untuk memilih Manchester City. Kesepakatan ini melibatkan nilai transfer sebesar 10 juta poundsterling.

Pada April tahun lalu, Monga menjadi pemain termuda ketiga sepanjang sejarah Liga Premier. Saat itu, usianya 15 tahun dan 271 hari. Musim lalu, ia kemudian mengumpulkan menit bermain yang cukup di divisi kedua Inggris.

Pemain sayap kiri asal Leicester City ini akhirnya mencatatkan 1.088 menit, yang terbagi dalam 30 pertandingan resmi. Dalam periode tersebut, Monga mencetak satu gol dan dua assist. Dengan gol tersebut, ia memecahkan rekor Jude Bellingham dengan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Championship.

Monga akan menjadi rekrutan ketiga Maresca di City. Sebelumnya, klub papan atas Inggris ini telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan pemain sayap kiri Mathys Detourbet. Pemain asal Prancis itu didatangkan dari Troyes dengan biaya 25 juta euro.

Selasa lalu, Elliot Anderson pun resmi bergabung. Nottingham Forest menerima bayaran sebesar 135 juta euro untuk gelandang berusia 23 tahun tersebut.

Anderson merupakan pembelian termahal City sepanjang sejarah. Klub asal Manchester ini memecahkan rekor Jack Grealish, yang didatangkan dari Aston Villa pada 2021 dengan nilai sekitar 117,5 juta euro. Berkat transfer besar ini, Anderson juga langsung menjadi pemain Inggris termahal sepanjang masa.







