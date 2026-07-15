Manchester City memasukkan bintang asal Senegal ke dalam daftar pendeknya

Klub Inggris Manchester City ikut bersaing untuk merekrut penyerang muda asal Senegal, Ibrahim M'Baye, yang saat ini bermain untuk Paris Saint-Germain, selama jendela transfer musim panas ini, di tengah meningkatnya minat dari sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan jasanya.

Mbaye, yang berusia 18 tahun, dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa dan salah satu pemain terbaik dari angkatan 2008, setelah menarik perhatian bersama Paris Saint-Germain dan tim nasional Senegal, yang membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar.

Laporan-laporan sebelumnya mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke Liga Primer Inggris, di tengah minat dari Tottenham dan Aston Villa, terutama mengingat keinginan sang pemain untuk menjalani pengalaman baru di luar skuad klub Paris tersebut.

Minat tersebut tidak hanya datang dari klub-klub Inggris; laporan juga menyebutkan bahwa RB Leipzig dan Borussia Dortmund dari Jerman juga memantau sang pemain, memanfaatkan reputasi mereka dalam mengembangkan bakat muda dan memberi mereka kesempatan untuk bersinar.

Mbaye telah tampil dalam 42 pertandingan bersama Paris Saint-Germain di berbagai kompetisi, mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist, yang memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain sayap muda paling menjanjikan di Eropa.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, Manchester City telah memasukkan nama M'Baye ke dalam daftar pendek incaran transfer musim panas mereka, di saat klub tersebut bersiap untuk menata ulang lini serangnya setelah kepergian sejumlah pemain.

Minat mantan juara Inggris ini muncul di tengah kepergian pemain Portugal Bernardo Silva ke Real Madrid, serta kabar yang menyebutkan kemungkinan hengkangnya pemain Brasil Savinho selama bursa transfer saat ini.

Meskipun M'Baye bukan pemain inti di timnas Senegal pada Piala Dunia 2026, ia berhasil memanfaatkan menit-menit yang dimilikinya, setelah tampil selama 160 menit dalam 4 pertandingan, dan menunjukkan performa yang mengesankan.

Momen terbaiknya di turnamen tersebut terjadi saat melawan Prancis, ketika ia memimpin kebangkitan timnas negaranya dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Senegal 3-1, setelah ia melewati Theo Hernández dan mencetak gol melalui tendangan keras, sebuah aksi yang menonjolkan potensi besarnya.

Sementara itu, Paris Saint-Germain tidak keberatan dengan gagasan untuk melepas sang pemain selama jendela transfer saat ini, jika menerima tawaran yang sesuai, mengingat meningkatnya minat dari klub-klub Liga Inggris dan Liga Jerman, menurut laporan “Foot Mercato”.