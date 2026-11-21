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Manchester City kembali kehilangan poin berharga di Liga Primer Inggris pada Sabtu. Tim asuhan manajer Enzo Maresca hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang melawan Fulham, yang sempat terlihat akan menciptakan kejutan di Etihad Stadium. Rodrigo Muniz membawa tim tamu unggul, sebelum Elliot Anderson menyamakan kedudukan lewat tendangan voli indah setelah jeda. Pada babak pertama, gol Erling Haaland dianulir melalui keputusan yang diperdebatkan.

Manchester City memasuki laga ini dengan tekanan besar. Raksasa Inggris itu kalah dalam tiga pertandingan liga terakhir dan tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal sebelum menghadapi Fulham. Setelah kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest, Maresca melakukan tiga perubahan dan menurunkan Nico O'Reilly, Ayyoub Bouaddi, serta Phil Foden sebagai starter. Di kubu Fulham, dua mantan bek Ajax, Calvin Bassey dan Kenny Tete, juga tampil sejak awal.

Tuan rumah berusaha mengambil inisiatif pada awal laga, tetapi menghadapi pertahanan Fulham yang tertata rapi. David Affengruber melakukan blok penting untuk menggagalkan peluang O'Reilly, sementara upaya Haaland juga diblok. Fulham, di sisi lain, tidak membiarkan diri terus tertekan dan kerap melancarkan serangan.

Pada menit ke-16, serangan Fulham membuahkan gol pembuka yang mengejutkan. Oscar Bobb, yang siang itu membela Fulham melawan mantan rekan-rekan setimnya, memberikan umpan kepada Muniz setelah sebuah serangan apik. Penyerang asal Brasil itu tanpa ragu melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti ke bagian atas gawang: 0-1.

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Manchester City mengira mereka telah menyamakan kedudukan beberapa menit kemudian. Pada menit ke-25, Haaland memasukkan bola melewati Bernd Leno melalui upaya keduanya, setelah sang kiper gagal mengamankan percobaan pertama dengan baik. Namun, wasit Tom Bramall menganulir gol itu karena pemain asal Norwegia tersebut dinilai menyentuh bola hingga terlepas dari tangan Leno. Keputusan itu kemudian dikukuhkan oleh VAR. Keputusan tersebut sangat bisa diperdebatkan karena Leno tampaknya belum memegang bola dengan erat.

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Gol penyama kedudukan yang dianulir itu membuat tuan rumah sangat frustrasi. Setelahnya, mereka pun masih kesulitan menekan Fulham. Haaland mendapat dua peluang bagus, tetapi tembakan pertamanya melambung jauh, sementara peluang lainnya melebar. Di sisi lain, Gianluigi Donnarumma harus turun tangan ketika Bobb memanfaatkan pertahanan yang ceroboh. Saat jeda, para penonton mengiringi pemain City menuju ruang ganti dengan siulan.

Maresca memutuskan tidak melakukan pergantian pemain saat jeda, tetapi timnya keluar dari ruang ganti dengan energi lebih besar. Foden memaksa Affengruber melakukan blok penting, sementara tuan rumah semakin menekan Fulham. Gol penyama kedudukan yang pantas didapat akhirnya datang pada menit ke-57. Sepak pojok Foden dihalau Sander Berge, lalu Anderson menyambar bola liar dengan tendangan voli indah: 1-1.

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Gol itu merupakan gol pertama Anderson di liga bersama Manchester City. Gelandang tersebut kemudian bermain dengan kepercayaan diri yang terlihat jelas dan nyaris mencetak gol kedua, tetapi tembakannya melebar di sisi kiri gawang Leno. Sebuah serangan menjanjikan ketika Haaland memberinya umpan juga tidak menghasilkan gol kedua.

Sementara itu, Fulham menolak menyerah di tengah tekanan tuan rumah yang terus meningkat. Muniz mendapat peluang besar untuk mencetak gol keduanya setelah menerima umpan bagus dari Berge, tetapi Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang di sudut bawah gawang. Tak lama kemudian, kiper asal Italia itu kembali tampil menonjol dengan penyelamatan apik atas upaya mantan pemain Ajax, Calvin Bassey.

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Menjelang akhir laga, Maresca memasukkan antara lain Rayan Cherki, Josko Gvardiol, dan Allan untuk mencoba meraih kemenangan, tetapi gol kedua tak kunjung datang. Hasil itu mengakhiri rentetan 17 kemenangan beruntun City atas Fulham di Liga Primer Inggris. Tim Maresca memang terhindar dari kekalahan keempat berturut-turut di liga, tetapi kini kehilangan posisi kedua kepada Brighton & Hove Albion.