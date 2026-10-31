Manchester City untuk pertama kalinya musim ini kehilangan poin dalam laga Liga Primer Inggris di Stadion Etihad. Tim asuhan Enzo Maresca bahkan kalah 0-1 dari Brighton & Hove Albion. Bart Verbruggen menjadi tokoh utama lewat sejumlah penyelamatan gemilang. Dengan demikian, The Seagulls membalas kekalahan yang membuat mereka tersingkir dari Piala Liga Inggris pada pertengahan pekan melawan City, yang lolos ke babak berikutnya melalui adu penalti.

City sudah mendapat pukulan telak pada awal pertandingan. Laga belum genap berjalan sebelas menit ketika umpan silang tajam dari sisi kanan sampai kepada Maxim De Cuyper. Pemain Belgia itu dengan tenang melihat posisi rekan-rekannya dan mengirim bola kepada Yassin Ayari, yang tinggal menyonteknya masuk: 0-1.

City harus mengejar ketertinggalan, tetapi untuk waktu yang lama permainan mereka tidak cukup meyakinkan untuk menggoyahkan Brighton yang tampil apik. Iliman Ndiaye nyaris menyamakan kedudukan, tetapi sundulan pemain Senegal itu meleset dari gawang Verbruggen.

City mengawali babak kedua dengan penuh semangat, meski justru beruntung ketika De Cuyper gagal mengubah skor menjadi 0-2 setelah tembakannya melambung tinggi. City merespons melalui Ndiaye, yang tembakannya membentur tiang setelah ditepis Verbruggen secara refleks.

Brighton semakin terdesak ke belakang dan semakin sering memberi City peluang. Namun, Verbruggen menjadi penghalang, antara lain ketika kiper timnas Belanda itu menggagalkan peluang Matheus Nunes untuk menyamakan kedudukan lewat penyelamatan refleks yang apik.

Gambaran pertandingan tidak banyak berubah pada menit-menit akhir. Meski bermain kurang meyakinkan, City tetap menciptakan peluang. Ndiaye seharusnya bisa membuat Verbruggen tak berkutik, tetapi upayanya di tiang jauh justru mengenai sisi luar jaring.

Maresca memasukkan Phil Foden, antara lain, untuk mencoba mengubah keadaan. Verbruggen kembali bereaksi cepat untuk menggagalkan upaya Abdukodir Khusanov, sementara O'Reilly dan Jérémy Doku juga gagal menaklukkan kiper yang tampil gemilang itu pada saat-saat terakhir. Berkat tiga poin tersebut, Brighton naik ke peringkat ketiga Liga Primer Inggris yang mengesankan.