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"Saya kesal, mereka menghina ibu saya": Gianluigi Donnarumma mengucapkan kalimat itu di zona campuran setelah Manchester City bermain imbang 2-2 di kandang melawan Napoli pada laga kelima fase liga Liga Champions.

Kutipan tersebut dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, yang menggambarkan kiper tim nasional Italia itu sebagai sosok yang "murka".

Selama babak kedua, dari sektor suporter tim tamu di tingkat ketiga South Stand di Etihad Stadium terdengar beberapa kali nyanyian bernada hinaan: "Donnarumma anak pel…".

Kiper kelahiran Castellammare di Stabia itu mengangkat lengan kirinya saat pertama kali mendengarnya. Ia kemudian memberi isyarat dengan tangan, menantang suporter Napoli untuk terus melakukannya.

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Setelah Cherki mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-2, Donnarumma sedikit membalas dengan merayakannya ke arah sektor suporter tim tamu.

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Pelatih Manchester City, Enzo Maresca (yang juga berasal dari wilayah Campania), mengatakan: "Nyanyian yang ditujukan kepada Gigio? Sejujurnya saya tidak mendengarnya, saya terlalu fokus pada pertandingan".

Suporter Napoli juga pernah mencemooh Donnarumma dalam pertemuan tahun lalu, yang juga berlangsung di Manchester dalam ajang Liga Champions .

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Perselisihan itu diduga bermula delapan tahun lalu, pada 2018, ketika Donnarumma yang saat itu menjadi kiper Milan mengunggah video di media sosial untuk menggoda pamannya, seorang suporter Napoli.