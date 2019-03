Kepada Daily Mail, Ryan Giggs, yang pernah mencetak gol spektakuler ke gawang Arsenal di laga ulangan semi-final Piala FA pada 1999 silam, mengatakan: “Saya tidak suka Arsenal. Saya tidak suka Vieira karena dia sangat kotor [permainannya] dan bisa saja menjadi pembunuh. Saya juga tidak suka Petit karena dia punya rambut panjang. Saya tidak suka Bergkamp.” . “Saya tidak suka Pires meski ketika Anda bertemu dengan dia sekarang, dia sebenarnya sangat baik. Saya bahkan tidak ingin menatap mereka, tidak kenal mereka dan tidak ingin kenal mereka. Saya tidak akan mengizinkan diri saya untuk menilai salah satu di antara mereka.” . “Bergkamp? Nah, saya bilang kepada diri sendiri bahwa dia tidak sebagus Eric Cantona. Saya bukan tipe orang seperti itu [yang suka memuji lawan]. Itu bukan pribadi saya. Namun Anda perlu itu, rasa tidak suka. Itu adalah motivasi.” . “Namun sebenarnya kita sudah tahu bahwa mereka adalah pemain hebat dan rivalitas merupakan segalanya buat kami. Rivalitas itu bahkan lebih dalam ketimbang Liverpool kala itu.” . #manunited #manchesterunited #arsenal #ryangiggs

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 24, 2019 at 1:59am PDT