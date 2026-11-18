Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester United siap mengajukan gugatan resmi jika muncul bukti bahwa bintang muda akademi JJ Gabriel didekati secara ilegal oleh klub rival saat masih terikat kontrak. Manchester United dilaporkan terkejut oleh pengumuman terbaru pemain berusia 16 tahun itu di media sosial yang mengonfirmasi kepergiannya dari Old Trafford.

Iklan

Potensi sengketa hukum membayangi kepergian Gabriel

Menurut sumber yang berbicara kepada ESPN, klub raksasa Liga Primer itu masih memegang registrasi Gabriel dan belum dihubungi badan pengatur mana pun terkait potensi transfer. Meski demikian, Gabriel disebut telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Real Madrid . Kepindahan itu dimungkinkan karena sang pemain memiliki paspor Uni Eropa.

Para pejabat United sangat mencemaskan rangkaian peristiwa yang berujung pada kepergian ini. Di internal klub, muncul kecurigaan bahwa perwakilan dan keluarga sang pemain mungkin telah berdiskusi dengan klub lain sejak musim panas lalu, ketika ia masih diharapkan menjadi bagian dari tim muda di Carrington.

Hubungan memburuk dan kekhawatiran soal kondisi Gabriel

Hubungan antara klub dan sang pemain tampaknya memburuk dengan cepat dalam beberapa bulan terakhir. Gabriel tidak terlihat di tempat latihan klub sejak September , ketika ia pada praktiknya meninggalkan kewajibannya.

Staf United semakin mengkhawatirkan situasi ini setelah beberapa kali berupaya menghubungi keluarganya. Namun, upaya untuk memastikan kondisi remaja itu sejauh ini tidak berhasil karena klub belum dapat menjalin komunikasi langsung dengan orang-orang terdekatnya selama ia tidak berada di klub.

Iklan Iklan

Tuntutan dari pihak Gabriel

Ketegangan antara kedua pihak tampaknya diperburuk oleh serangkaian tuntutan besar dari pihak sang pemain sebelum musim ini dimulai. Tuntutan itu berkaitan dengan keterlibatannya di tim senior dan statusnya secara keseluruhan dalam skuad di bawah pengelolaan petinggi Old Trafford.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Permintaan tersebut mencakup jaminan bahwa Gabriel akan mendapat waktu bermain setidaknya 20 menit dalam pertandingan tertentu bersama tim utama, termasuk laga melawan Brighton, Bournemouth, dan Sabah FK. Selain itu, perwakilannya mendesak agar ia diberi nomor punggung 77 dan meminta nama 'Gabriel JR' dicetak di bagian belakang seragam pertandingannya.

Gabriel umumkan kepergian dari Old Trafford

JJ Gabriel mengumumkan kepergiannya dari Manchester United melalui video di media sosial pada Selasa. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa klub tidak mengetahui keputusannya sebelum pengumuman itu dipublikasikan.