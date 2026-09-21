Lionel Messi terus menuliskan babak-babak baru dalam kariernya yang luar biasa, setelah menambahkan satu gol baru dari tendangan bebas ke dalam catatannya, sehingga semakin dekat satu langkah lagi untuk menduduki takhta sejarah baru, meski usianya kian bertambah dan fase akhir karier sepak bolanya semakin mendekat.

Messi mencetak gol dari tendangan bebas saat Inter Miami bermain imbang 2-2 dengan San Diego, dalam pekan ke-26 Liga Amerika, sehingga mencapai 75 gol dari tendangan bebas sepanjang kariernya, dan hanya berjarak 3 gol dari menyamai rekor, serta 4 gol dari memuncaki daftar sendirian.









Messi memburu angka legendaris

Menurut surat kabar Catalan "Sport", Messi melompat ke peringkat kedua sendirian dalam daftar pemain dengan gol terbanyak dari tendangan bebas, setelah melampaui pemain Brasil Jair Rosa Pinto, pemilik 74 gol.

Pemain Brasil Marcelinho Carioca memuncaki daftar sepanjang masa dengan koleksi 78 gol dari tendangan bebas, yang berarti Messi hanya membutuhkan 3 gol untuk menyamai angka tersebut, dan 4 gol untuk melampauinya serta memuncaki daftar sendirian.

Statistik ini bertumpu pada gol-gol tendangan bebas langsung dalam pertandingan liga divisi utama, dengan mengecualikan gol olimpik dan tendangan bebas tidak langsung, sesuai catatan yang menjadi rujukan sejumlah sejarawan dan ahli statistik.

Pencapaian baru ini menempatkan Messi di hadapan sejumlah legenda sepak bola dalam daftar ini, karena ia sudah mengungguli nama-nama besar seperti Roberto Dinamite, Sinisa Mihajlovic, Juninho Pernambucano, dan Marcos Assuncao.

Messi juga kini unggul dengan selisih besar atas rival sejarahnya Cristiano Ronaldo, yang memiliki 64 gol dari tendangan bebas, sementara Ronaldinho dan Diego Maradona masing-masing memiliki 59 gol.

Dengan demikian, Messi kini hanya membutuhkan empat gol dari tendangan bebas untuk memuncaki daftar sejarah baru sendirian, dalam pencapaian lain yang mungkin akan ia tambahkan ke dalam karier yang penuh dengan rekor.

Dan dengan kontraknya bersama Inter Miami yang berlanjut hingga tahun 2028, bintang Argentina itu masih memiliki waktu untuk mewujudkan rekor tersebut.