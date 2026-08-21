Pemain asal Brasil Malcom Filipe hampir memastikan tujuan berikutnya, setelah mengumumkan melalui akun "Instagram" miliknya kepindahannya ke klub Al Jazira dari Uni Emirat Arab, dalam sebuah langkah yang datang sebelum keluarnya pengumuman resmi dari Al Hilal terkait berakhirnya hubungan mereka dengan sang pemain.

Malcom tidak sekadar menyinggung kepindahannya, tetapi juga menambahkan nama Al Jazira ke deskripsi bio akunnya, untuk menegaskan bahwa ia semakin dekat menjalani petualangan baru di Liga Uni Emirat Arab, setelah jam-jam terakhir menyaksikan perkembangan cepat terkait masa depannya.

Baca juga: Video: Benzema: Saya bertahan bersama Al Hilal, dan sepak bola bukan sekadar gol!

Sejumlah laporan sebelumnya telah menyebutkan bahwa Al Jazira mencapai kesepakatan untuk merekrut sang winger asal Brasil, dengan adanya pembicaraan tentang mengakhiri keterikatannya dengan Al Hilal sebelum pindah ke klub Uni Emirat Arab tersebut, di saat Al Diriyah dari Arab Saudi menjadi salah satu klub yang berminat mendapatkan jasanya.

malcom - instagram

Kepergian Malcom menandai berakhirnya petualangan sukses bersama Al Hilal, setelah ia bergabung dengan "Sang Pemimpin" pada musim panas 2023 dari Zenit Saint Petersburg asal Rusia, dan berhasil selama masa keberadaannya bersama tim untuk memantapkan diri sebagai salah satu elemen penting di lini serang.

Selama masa keberadaannya bersama Al Hilal, Malcom meninggalkan jejak yang jelas dan berkontribusi dalam meraih sejumlah pencapaian bersama tim, sebelum sikap klub berubah terkait kelanjutannya pada periode transfer saat ini, sehingga negosiasi pada akhirnya mengarah pada kepindahannya ke Al Jazira.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Dengan mengumumkan nama klub barunya, Malcom telah mendahului Al Hilal dalam mengungkap langkah berikutnya, sehingga tinggal satu langkah terakhir berupa pengumuman resmi mengenai transfer tersebut, sebelum sang winger asal Brasil memulai babak baru dalam kariernya jauh dari Liga Roshn.