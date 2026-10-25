Kekalahan tak lagi sekadar kehilangan tiga poin, melainkan berubah menjadi alarm baru yang mengancam masa depan Manchester United dan pelatih kepalanya, Michael Carrick, setelah tim menerima kejutan menggelegar di kandang sendiri, Old Trafford, dengan tumbang 0-3 tanpa balas di hadapan Bournemouth. Menyusul hasil bencana ini, seruan yang menuntut pemecatan sang pelatih kian meninggi, di tengah kritik tajam dari dua legenda sepak bola Inggris, Gary Neville dan Jamie Carragher, yang meyakini bahwa keberlanjutan Carrick di posisinya kini sangat diragukan.

Dampak kekalahan tak berhenti pada hasil pertandingan semata, karena menempatkan tim dalam situasi yang teramat sulit di klasemen Liga Primer Inggris, di tengah awal musim yang katastrofal. Tekanan pun kian bertambah terhadap manajemen olahraga yang kini dituntut mengambil keputusan tegas terkait masa depan staf kepelatihan, di saat kekhawatiran akan berlanjutnya kemerosotan tim terus meningkat.

Gary Neville, dalam analisisnya atas pertandingan melalui jaringan "Sky Sports", mengatakan bahwa peluang Michael Carrick untuk bertahan di posisinya kini menjadi sangat tipis, seraya menjelaskan: "Akan menjadi sangat sulit, bahkan sulit dipercaya, bagi Michael Carrick untuk bertahan di posisi pelatih kepala Manchester United. Inilah persoalan yang dihadapi klub. Menyakitkan untuk mengatakannya."

Meski Carrick menunjukkan nada yang penuh perlawanan dalam pernyataannya seusai pertandingan, tepuk tangan panjangnya kepada para suporter Manchester United setelah peluit akhir memicu spekulasi luas soal masa depannya, setelah gestur tersebut ditafsirkan mungkin mengandung makna perpisahan, di tengah meningkatnya pembicaraan tentang kemungkinan kepergiannya dari posisinya dalam beberapa jam ke depan.

Di sisi lain, Jamie Carragher lebih tegas dalam sikapnya, karena ia menuntut manajemen Manchester United untuk segera mengakhiri tugas Carrick, dengan menilai bahwa keputusan ini mungkin demi kepentingan klub dan pelatih itu sendiri. Mantan bintang Liverpool itu berkata: "Michael Carrick harus dibebastugaskan malam ini, bukan hanya demi kepentingan Manchester United, tetapi juga demi kepentingan Michael Carrick sendiri. Manchester United harus mengambil keputusan ini malam ini."

Seruan-seruan ini muncul di saat Carrick menghadapi tekanan yang meningkat, setelah tim gagal meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhirnya, meskipun ia berhasil membawa Manchester United lolos ke Liga Champions Eropa usai mengemban tanggung jawab menggantikan Ruben Amorim di pertengahan musim lalu.

Akhir musim lalu yang positif itu sempat memberi Carrick sejumlah kepercayaan diri, namun awal musim ini yang tersendat kembali memunculkan keraguan, dan membuka pintu bagi berbagai pertanyaan soal sejauh mana kemampuannya memimpin tim pada tahap mendatang, terutama di tengah kemerosotan hasil dan meningkatnya kritik yang diarahkan kepada penampilan teknis dan manajemen olahraga.

Neville kembali mengkritik cara manajemen klub menangani persoalan pelatih kepala, dengan menegaskan bahwa ia lebih memilih merekrut pelatih yang memiliki pengalaman lebih besar dan kemampuan menghadapi tekanan yang menyertai kepemimpinan tim sebesar Manchester United.

Ia berkata: "Saya sudah melihat pada musim lalu bahwa klub seharusnya merekrut pelatih terbaik yang tersedia, alih-alih memberikan tugas itu kepada Michael Carrick. Saya memang memperkirakan skenario seperti ini akan terjadi dan secepat ini, tetapi keadaan memburuk dengan sangat parah dan dengan kecepatan luar biasa, dan klub kini berada dalam keadaan kacau."

Pernyataan Neville mencerminkan besarnya kekecewaan terhadap arah yang diambil klub, terutama karena kemerosotan hasil tak lagi sekadar krisis sesaat, melainkan berubah menjadi masalah yang lebih luas terkait kemampuan manajemen mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, serta memilih sosok yang mampu mengembalikan stabilitas kepada tim.

Tribun Old Trafford menyaksikan pemandangan yang mencolok, setelah para suporter menyerukan nama Carrick usai Bournemouth mencetak gol ketiga yang memastikan pertandingan secara final. Namun dukungan suporter ini tak menghapus kekhawatiran Neville, yang menilai bahwa popularitas sang pelatih di mata para pendukung tidak cukup untuk menjamin kebertahanannya di posisinya, di tengah merosotnya kepercayaan terhadap pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan klub.

Neville menjelaskan bahwa sorakan yang dilontarkan para suporter dengan menyebut nama Carrick tidak serta-merta berarti masa depannya menjadi lebih aman, dengan berkata: "Para suporter Manchester United menyerukan nama Carrick, karena pertanyaan yang muncul besok adalah: apakah ia akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala?"

Lalu ia melontarkan kritik tajam kepada pemilik klub, manajemen olahraga, dan para pemain, dengan menilai bahwa mereka memikul tanggung jawab besar atas situasi saat ini, dan menambahkan: "Carrick memiliki popularitas, tetapi pemilik klub, manajemen olahraga, dan para pemain tidak memilikinya; mereka telah mengecewakan klub secara fatal."

Neville memperkirakan bahwa manajemen akan mengambil keputusan yang mungkin tidak diterima oleh sebagian suporter, tetapi bisa jadi perlu dilakukan dalam kondisi saat ini, dengan berkata: "Besar kemungkinan besok mereka akan mengambil keputusan yang akan membuat para suporter Manchester United tidak senang, tetapi mungkin itu keputusan yang diperlukan. Klub berada dalam keadaan kacau balau."

Di tengah krisis ini, muncul persoalan lain yang menambah tajamnya kontroversi seputar Carrick, setelah kapten tim Bruno Fernandes dicoret dari susunan pemain inti dalam laga melawan Bournemouth, menyusul kritiknya terhadap taktik sang pelatih usai kekalahan telak 4-1 dari Como di Liga Champions Eropa pada hari Rabu.

Yang mencolok, Fernandes tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Manchester United dari Bournemouth, dalam sebuah keputusan yang memunculkan pertanyaan soal sifat hubungan antara kapten tim dan staf kepelatihan, terutama pada saat klub membutuhkan pemulihan keseimbangan dan penyatuan barisan untuk menghadapi tekanan yang kian meningkat.

Ketika ditanya tentang keputusannya soal susunan pemain, Carrick menjelaskan bahwa pemilihan pemain tetap menjadi salah satu tugas tersulit yang dihadapi setiap pelatih kepala, seraya menekankan bahwa keputusan-keputusannya didasarkan pada apa yang ia anggap tepat demi kepentingan tim.

Pelatih Manchester United itu berkata kepada jaringan "Sky Sports": "Pemilihan susunan pemain selalu menjadi keputusan yang sulit. Kami harus mengambil apa yang kami anggap sebagai keputusan yang benar untuk tim, dalam upaya menampilkan performa yang kami cita-citakan."

Carrick juga menegaskan bahwa pencoretan Fernandes dilakukan karena alasan teknis, dengan menyebut keputusan tersebut didasarkan pada "pertimbangan sepak bola murni", dalam upaya mengakhiri spekulasi yang mengaitkan absennya sang kapten dari susunan pemain inti dengan kritik-kritiknya sebelumnya terhadap gaya permainan.

Seiring terus merosotnya hasil, kini semua keputusan teknis dan administratif di dalam Manchester United berada di bawah sorotan, sementara tekanan terhadap Carrick kian bertambah untuk membuktikan kemampuannya melewati tahap sulit ini. Di antara tuntutan pemecatan dan peringatan akan memburuknya kekacauan di dalam klub, beberapa jam ke depan tampaknya akan menjadi penentu untuk menetapkan arah tahap berikutnya, baik dengan kebertahanan sang pelatih dan memberinya kesempatan baru, maupun dengan pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan dalam upaya menghentikan keruntuhan dan mengembalikan kepercayaan para suporter.



