Malam Para Firaun dan Sang Raja... Salah Menulis Sejarah dan Mesir Mencetak Prestasi Luar Biasa

Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, terus memecahkan rekor selama pertandingan melawan Selandia Baru, hari Senin ini, di Stadion "BC Place", dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 7 Piala Dunia 2026.

Jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik menyebutkan bahwa Mohamed Salah, pada usia 34 tahun dan 7 hari, menjadi pemain Mesir tertua yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Magdi Abdel Ghani, yang mencetak gol ke gawang Belanda pada Piala Dunia 1990 saat berusia 30 tahun dan 320 hari.

Sementara itu, jaringan "Stats Foot" dari Prancis menyebutkan bahwa Mahmoud Hassan "Trezeguet" kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Mesir dalam sejarah Piala Dunia, setelah ia memainkan pertandingan keempatnya di turnamen tersebut, sehingga menyamai Mohamed Salah di puncak daftar.

Selain itu, “Trezeguet” mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Mesir dengan gemilang saat menghadapi Selandia Baru, setelah menjadi pemain pengganti pertama yang mencetak gol untuk timnas Mesir dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa timnas Mesir berhasil mencetak tiga gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, sehingga mencatatkan prestasi ofensif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam partisipasinya di ajang Piala Dunia.