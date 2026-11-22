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Bintang Aljazair, Riyad Mahrez, akan kembali menghadapi mantan klubnya, Al-Ahli Saudi, tetapi kali ini dengan seragam Al-Shamal asal Qatar. Laga yang sarat kenangan dan pertaruhan itu tersaji saat Al-Shamal menjamu tim asal Jeddah tersebut pada Senin malam besok, dalam lanjutan matchday kelima fase grup (Zona Barat) Liga Champions Asia Elite.

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Sorotan tertuju pada Mahrez, yang bersiap menghadapi klub yang pernah ia bela selama tiga musim dan tempat ia meninggalkan jejak istimewa. Ia merupakan salah satu bintang paling menonjol dalam era keemasan terbaru sepanjang sejarah Al-Ahli, sebelum menjalani petualangan baru di sepak bola Qatar.

Laga ini memiliki makna khusus bagi bintang asal Aljazair tersebut, yang pindah ke Al-Shamal setelah perjalanannya bersama Al-Ahli berakhir. Meski begitu, sinarnya belum meredup. Ia terus menampilkan performa menyerang yang mengesankan sejak awal petualangan barunya.

Pemain berusia 35 tahun itu telah terlibat dalam sembilan gol dari tujuh pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi, dengan mencetak empat gol dan menyumbang lima assist. Catatan tersebut menegaskan bahwa ia masih memiliki ketajaman serta kemampuan menjadi pembeda, meski suasana dan tingkat persaingan telah berubah.

Ketajaman Mahrez juga terlihat di Liga Qatar. Ia selalu mencetak gol dalam empat pertandingan terakhirnya di kompetisi tersebut, dan bahkan membukukan tiga assist dalam salah satu laga itu, seperti dilaporkan harian asal Arab Saudi, "Asharq Al-Awsat".

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Bintang Aljazair itu berambisi melanjutkan penampilan apiknya saat menghadapi Al-Ahli dan membuktikan kemampuannya membawa tim barunya meraih hasil positif, dalam ujian berbeda yang memadukan nostalgia masa lalu dengan hasrat untuk membuktikan diri.

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Tiga Musim yang Membentuk Jejak Mahrez Bersama Al-Ahli

Sejak tiba di Al-Ahli pada musim panas 2023 dari klub Inggris Manchester City, Mahrez menjadi salah satu pilar utama proyek olahraga klub tersebut dan turut memperkuat eksistensi Al-Ahli di level domestik maupun kontinental.

Selama tiga musim Mahrez berseragam tim asal Jeddah itu, Al-Ahli finis di peringkat ketiga, kelima, dan keempat Liga Arab Saudi. Namun, pencapaian paling menonjol justru datang lewat kesuksesan di level kontinental yang mengukuhkan posisi klub di antara raksasa Asia.

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Mahrez hadir dalam salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Al-Ahli. Ia turut membantu klub menjuarai Liga Champions Asia Elite pada 2025 dan 2026, masing-masing dengan mengalahkan dua klub Jepang, Kawasaki Frontale dan Machida Zelvia, sehingga tim terus menunjukkan dominasinya di kancah kontinental.

Pada periode tersebut, Al-Ahli juga tampil di Piala Tiga Benua, turnamen baru yang digagas FIFA, dan menyelesaikan perjalanannya sebagai runner-up setelah menghadapi klub Mesir Pyramids dan klub Afrika Selatan Mamelodi Sundowns.

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Di level domestik, Mahrez menambah daftar prestasinya bersama Al-Ahli dengan gelar Piala Super Saudi 2026 yang digelar di Hong Kong. Al-Ahli menggilas Al-Qadsiah 5-1 di semifinal, lalu bermain imbang 2-2 melawan Al-Nassr di final sebelum memastikan gelar lewat adu penalti.

Al-Ahli Memburu Kemenangan Kontinental Berikutnya

Di sisi lain, Al-Ahli menjalani laga ini dengan moral tinggi setelah meraih kemenangan mengesankan 3-1 atas Al-Nassr dalam laga klasik Roshn Saudi League. Hasil itu menjadi suntikan semangat berharga sebelum melanjutkan perjalanan di turnamen Asia.

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Tim asal Jeddah itu menempati peringkat keenam Grup Barat dengan koleksi delapan poin, sedangkan Al-Shamal berada di posisi kedelapan dengan lima poin. Situasi ini membuat laga tersebut semakin penting dalam perhitungan kelolosan ke babak gugur.

Al-Ahli, sang juara bertahan, berharap memanfaatkan pengalaman kontinental dan kekuatan lini serangnya untuk membawa pulang tiga poin sekaligus melanjutkan misi mempertahankan mahkota Asia. Sementara itu, Al-Shamal mengandalkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan suporter, ditambah ketajaman Mahrez, demi meraih hasil yang memperbaiki posisinya di klasemen.

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Di antara ambisi Mahrez untuk terus bersinar bersama tim barunya dan tekad Al-Ahli menegaskan keunggulannya di Asia, laga ini lebih dari sekadar perebutan tiga poin. Pertandingan ini menjadi ujian khusus bagi seorang bintang yang kembali bertemu masa lalunya, tetapi kali ini sebagai lawan dengan seragam yang berbeda.