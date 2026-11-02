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Malam istimewa bagi Maroko: Jassim mencuri perhatian di Liga Prancis

Strasbourg vs Auxerre
Strasbourg
Auxerre
Ligue 1
G. Yassine
Prancis
Maroko

Penampilan gemilang

Strasbourg kembali ke jalur kemenangan di Ligue 1 setelah menggilas tamunya, Auxerre, dengan skor 5-1 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu dalam rangkaian laga pekan kesembilan, berkat penampilan gemilang pemain internasional Maroko Yassine Jessim yang mencetak dua gol dan menciptakan satu gol, sekaligus mengakhiri rentetan hasil negatif yang membayangi timnya pada pekan-pekan sebelumnya.

Jessim memaksakan dirinya sebagai salah satu bintang paling menonjol dalam laga ini, setelah menciptakan gol kedua untuk rekannya asal Pantai Gading Marcial Godo pada menit ke-55, sebelum menambah gol keempat lewat tendangan kaki kirinya pada menit ke-77, lalu menutup pesta lima gol timnya dengan sundulan kepala pada menit ke-85.

Pemain asal Portugal Dario Issogo sebelumnya membuka skor untuk Strasbourg pada menit ke-41, sementara pemain asal Denmark Conrad Harder menambah gol ketiga lewat tendangan penalti pada menit ke-62, sedangkan pemain asal Inggris Cameron Archer mencetak satu-satunya gol Auxerre pada menit ke-68.

Strasbourg memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas tamunya, setelah pemain pengganti Lamfia Diubaté menerima kartu merah langsung pada menit ke-74, hanya 11 menit setelah masuk lapangan, menyusul masuknya menggantikan Kevin Danois.

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Penampilan gemilang Jessim mengembalikannya ke papan atas produktivitas gol, setelah mencetak gol terakhirnya pada pekan kedua ketika ia mencetak dua gol ke gawang Lens, sehingga menambah koleksinya menjadi 4 gol di kompetisi ini, di samping 3 umpan matang, setelah musim lalu ia hanya mencatatkan satu umpan matang dalam delapan pertandingan.

Strasbourg meraih kemenangan pertamanya setelah 5 pertandingan yang hanya menghasilkan satu poin dan menelan 4 kekalahan beruntun, sehingga menambah koleksinya menjadi 10 poin dan menyamai Auxerre di posisi kedua belas.

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