Malam Gila Salah... Surat kabar internasional merayakan kemenangan bersejarah Mesir

Kemenangan bersejarah tim nasional Mesir atas Selandia Baru (3-1) menjadi berita utama di berbagai surat kabar dan situs olahraga internasional, yang sepakat bahwa Mohamed Salah adalah pahlawan sejati yang mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung selama 92 tahun.

Situs "BBC" Inggris menggambarkan penampilan "Raja Mesir" itu sebagai luar biasa, sambil mencatat bahwa "di saat mimpi buruknya di Piala Dunia tampaknya akan berlanjut, pemain berusia 34 tahun ini justru menjadi bintang terbaru yang meninggalkan jejaknya di turnamen ini, mengikuti jejak Messi, Mbappé, dan Haaland".

"BBC" menegaskan bahwa Salah memecahkan rekor dengan mencatatkan 10 tembakan (5 gol dan 5 assist), yang merupakan angka tertinggi bagi seorang pemain dalam satu pertandingan di edisi Piala Dunia kali ini, sambil menambahkan bahwa “pemain terhebat dalam sejarah Mesir akhirnya mendapatkan kesempatan di panggung sepak bola terbesar.”

Sementara itu, surat kabar “AS” dari Spanyol merayakan “perayaan meriah di Vancouver”, menggambarkan Salah sebagai “arsitek utama” kemenangan tersebut, sedangkan “Sport” dari Spanyol memuji dengan judul yang mencolok: “Salah Ingat Mengapa Ia Dijuluki Firaun,” menegaskan bahwa ia kini menjadi pencetak gol terbanyak Mesir dalam sejarah Piala Dunia dengan 3 gol, melampaui Abdel Rahman Fawzi.

Saluran "RMC" Prancis menyoroti kebangkitan dramatis tersebut, dengan menyebutkan bahwa "para Firaun membalikkan keadaan di babak kedua setelah tertinggal satu gol", sementara "TYC" Argentina menggambarkan penampilan tersebut sebagai "luar biasa", menegaskan bahwa Mesir "menjadi satu-satunya pemenang di Grup 7 yang sebelumnya hanya diisi oleh hasil imbang".

Sedangkan surat kabar Inggris “The Independent” merangkumnya dalam satu kalimat: “Para bintang Piala Dunia terus bersinar setelah Salah membawa Mesir meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah,” sementara jaringan “ESPN” mencatat bahwa Salah “telah membuktikan dirinya lebih mirip Messi daripada Ronaldo” dalam kemampuannya untuk kembali bersinar meskipun usianya sudah tidak muda lagi.

Surat kabar “Record” dari Portugal menyoroti bahwa Mesir menjadi “tim pertama yang meraih kemenangan di Grup 7”, sekaligus menegaskan bahwa lolos ke babak kedua kini hampir pasti.