Enzo Maresca, pelatih Manchester City, mengumumkan susunan pemain timnya yang bersiap menghadapi klub Portugal, Porto, di Stadion Dragao, pada Selasa malam ini, dalam laga pekan pertama fase liga kompetisi Liga Champions Eropa.

Manchester City melakukan tiga perubahan pada susunan pemain utamanya yang mengalahkan Coventry pada Sabtu lalu, jelang laga yang dinanti melawan Porto.

Sorotan utama tertuju pada tampilnya pemain muda asal Maroko, Ayoub Bouaddi, sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Manchester City, di mana ia menggantikan Elliot Anderson yang duduk di bangku cadangan.

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Susunan pemain juga menyaksikan Maresca lebih memilih Phil Foden ketimbang Iliman Ndiaye yang pada gilirannya bergeser ke bangku cadangan, sementara perubahan ketiga terjadi di posisi bek kanan dengan kembalinya Matheus Nunes ke susunan pemain utama menggantikan Abdukodir Khusanov.

Di lini tengah, Enzo Fernandez tampil dalam pertandingan kedua secara beruntun usai transfer rekornya dari Chelsea senilai 125 juta pound sterling, sementara rekrutan anyar Allan berada di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Manchester City:

Donnarumma - Nunes - Dias - Gvardiol - Bouaddi - Enzo - Cherki - Foden - Haaland - Semenyo.

Sementara susunan pemain Porto adalah sebagai berikut:

Costa - Varela - Perez - Kiwior - Alberto Costa - Rosario - Fernandez - Veiga - Gomes - Silva - Pepe.