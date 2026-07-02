Makkelie mendapat tugas menarik untuk babak 16 besar Piala Dunia

Danny Makkelie akan bertugas dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Kanada dan Maroko pada hari Sabtu. Wasit asal Belanda ini ditunjuk oleh FIFA sebagai wasit keempat di Houston.

Wasit utama adalah Michael Oliver dari Inggris, dengan Stuart Burt dan James Mainwaring sebagai asistennya. Makkelie akan mendukung trio wasit tersebut dari pinggir lapangan di NRG Stadium, sementara Hessel Steegstra bertindak sebagai asisten cadangan.

Makkelie sebelumnya telah bertugas sebagai wasit dalam tiga pertandingan di Piala Dunia ini. Pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay (4-1), Maroko melawan Haiti (4-2), dan Prancis melawan Swedia (3-0) dipimpin oleh wasit asal Dordrecht ini. Ini merupakan kali pertama ia ditugaskan dalam peran yang berbeda.

Wasit papan atas asal Belanda ini memimpin dua pertandingan di Piala Dunia 2022, serta dua pertandingan di EURO 2024. Pada Kejuaraan Eropa 2021 yang ditunda, ia memimpin satu pertandingan di babak 16 besar dan semifinal.

Kanada dan Maroko akan bertarung pada Sabtu pukul 19.00 waktu Belanda untuk memperebutkan tempat di perempat final. Pemenangnya akan menghadapi Paraguay—yang secara mengejutkan menyingkirkan Jerman—atau favorit utama Prancis di babak berikutnya.

Maroko bertanggung jawab atas tersingkirnya timnas Belanda di babak 16 besar. Setelah gol penyama kedudukan di menit-menit akhir, tim Maroko tampil lebih baik dalam adu penalti, sehingga kini Kanada—yang menang 0-1 atas Afrika Selatan—menjadi lawannya.