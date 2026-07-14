Makilili menyarankan Florentino Pérez untuk merekrut bintang Prancis tersebut

Menjelang babak penentuan Piala Dunia, mantan bintang Prancis Claude Makélélé mengeluarkan pernyataan menarik yang membahas para bintang terkemuka generasi saat ini, sekaligus mengungkap nasihat yang pernah ia sampaikan kepada Presiden Real Madrid Florentino Pérez terkait perekrutan Michael Olesi, Ia juga menominasikan Kylian Mbappé sebagai pemenang Ballon d’Or, dengan menilai bahwa Mbappé adalah pemain yang paling mirip dengan legenda Brasil, Ronaldo Nazário.

Mantan pemain Real Madrid dan tim nasional Prancis tersebut, dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "Marca", mengakui bahwa ia pernah mencoba meyakinkan manajemen klub Real Madrid untuk merekrut Michael Oulessi sebelum sang pemain tampil gemilang bersama Bayern Munich dan tim nasional Prancis.

Makélélé berkata: “Jika Michael Oulissi pindah ke Real Madrid, saya akan sangat senang. Saya sempat berbicara dengan Presiden Florentino Pérez, dan saya katakan kepadanya bahwa jika klub akan menghabiskan uangnya untuk satu pemain saja, maka itu haruslah Oulissi.”

Ia menambahkan: “Oulisi telah mengembalikan kegembiraan menonton sepak bola kepada kita, serta mengembalikan perasaan yang kita rasakan di masa kecil; bakat, kebebasan, kualitas, dan efektivitas. Ketika ia tidak berada di lapangan, Anda benar-benar merasakan ketiadaannya.”

Dia melanjutkan: “Ketika dia berada dalam performa terbaiknya, Anda merasa dia mampu, seperti Lionel Messi, melakukan sesuatu yang tak terduga oleh siapa pun kapan saja. Lihatlah Dembélé, Mbappé, dan para pemain Barcelona; mereka semua menyadari bahwa dia mampu mengirimkan bola ke ruang-ruang yang tak terlihat oleh orang lain. Inilah sepak bola modern yang kita cintai, sepak bola yang membuat para penggemar bermimpi. Bahkan para komentator pun menunjukkan kekaguman mereka terhadap kemampuannya. Dia adalah pemain yang luar biasa.”

Ketika ditanya mengenai perbandingan antara Jude Bellingham dan Michael Oliisi, Makelele menolak untuk terlibat dalam perbandingan apa pun, sambil berkata: “Biarkan para pemain berbicara melalui permainan mereka. Apa yang mereka tunjukkan memang luar biasa, tetapi saya tidak suka perbandingan. Itulah filosofi saya; jangan bandingkan para legenda. Pelé tidak bisa dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya, begitu pula dengan Maradona. Sedangkan Zinedine Zidane telah meninggalkan jejak yang akan abadi dalam sejarah sepak bola, tak peduli bintang mana pun yang muncul setelahnya. Biarkan setiap pemain menempuh jalannya sendiri dan menulis sejarahnya sendiri.”

Makélélé juga mengungkapkan harapannya agar Kylian Mbappé dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or, dengan mengatakan: “Saya berharap Mbappé memenangkan penghargaan itu. Memang benar dia belum meraih banyak gelar bersama Real Madrid musim ini, tetapi penampilannya di Piala Dunia luar biasa.”

Ia menambahkan: “Penampilan Kylian dari tahun ke tahun membuatnya semakin mendekati Ronaldo Nazário. Kami menjuluki Ronaldo sebagai ‘Fenomena’ karena suatu alasan, dan Mbappé adalah fenomena generasi ini. Yang paling menarik adalah ia masih memiliki banyak hal untuk ditunjukkan. Oleh karena itu, saya yakin ia adalah pemain yang paling mendekati sosok Ronaldo yang baru.”

Makélélé juga menyinggung kembalinya pelatih asal Portugal, José Mourinho, ke bangku pelatih Real Madrid, sambil menegaskan keyakinannya yang penuh terhadap kemampuan Mourinho untuk memimpin tim menuju kesuksesan selama masa jabatannya yang kedua.

Ia berkata: “Mourinho adalah pelatih yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca detail. Ia akan memilih para pemainnya berdasarkan kontribusi mereka dalam menciptakan keseimbangan bagi tim. Kehadiran pemain yang mampu bermain di tiga posisi merupakan keunggulan besar, karena Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi sepanjang musim, baik itu cedera maupun situasi tak terduga. Keragaman selalu menjadi kekuatan.”

Ia juga memberikan pujian khusus kepada bek Inggris Trent Alexander-Arnold, menegaskan bahwa pemain tersebut memiliki kualitas yang memungkinkannya sukses di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal itu.

Ia menjelaskan: “Mourinho adalah sosok ayah, pemimpin, dan pelatih hebat. Sisanya tergantung pada Trent sendiri. Jika ia ingin terus bermain, ia harus mendengarkan pelatihnya. Dan dalam hal efektivitas, Mourinho tidak akan mengesampingkan pemain-pemain terbaiknya, meskipun mereka terkadang kontroversial.”

Dia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: “Saya selalu mengatakan bahwa pemain profesional sejati harus mampu bermain di tiga posisi berbeda. Jika dia menguasai posisi utamanya, dia juga bisa bermain di lini tengah dan di sayap. Bagi pemain yang serba bisa, memainkan tiga peran di lapangan bukanlah hal yang sulit sama sekali.”