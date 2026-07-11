Makhluk hidup yang baru saja ditemukan diberi nama “Kejutan Piala Dunia”!

Setelah mendapat pujian luas di seluruh dunia berkat penampilannya yang gemilang bersama tim nasional Cape Verde di Piala Dunia 2026, kiper Fozinia mendapat penghormatan yang berbeda, yaitu namanya diabadikan sebagai nama spesies moluska laut baru yang ditemukan oleh ahli biologi Spanyol, Jesús Ortía, di wilayah Karibia.

Kiper veteran berusia 40 tahun ini memiliki nama asli “Josimar José Ivorra Díaz”, namun ia memilih nama “Fozinia” di bajunya sebagai penghormatan kepada almarhum neneknya.

Ortia menamai makhluk yang ditemukan itu “Aldisa Fozinia”, merujuk pada peran penting yang dimainkan kiper tersebut, dan warna merah makhluk tersebut melambangkan prestasi Fozinia saat membela Spanyol, serta penampilannya yang gemilang selama pertandingan imbang (0-0) pada putaran pertama Piala Dunia 2026, seperti dilaporkan oleh British Broadcasting Corporation (BBC).

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Fozinia turut berkontribusi dalam perolehan satu poin pertama dalam sejarah Cape Verde di Piala Dunia, sebelum tim nasional tersebut melanjutkan perjalanannya ke babak 32 besar, di mana mereka tersingkir dari turnamen dengan kekalahan yang terhormat (3-2), setelah perpanjangan waktu melawan juara bertahan Argentina.

Kap Verde merupakan negara termuda kedua yang lolos ke putaran final Piala Dunia.

Penampilan gemilang Fozinha membuat popularitasnya melonjak drastis, di mana jumlah pengikutnya di Instagram meningkat dari 50 ribu menjadi 17,4 juta pengikut.

Ortia, yang merupakan profesor emeritus di Universitas Oviedo dan penerima Medali Kehormatan dari Cape Verde pada tahun 2023, dikenal karena kecintaannya pada biologi kelautan dan sepak bola. Ia pernah menamai makhluk-makhluk yang ia temukan dengan nama para pemain sepak bola, termasuk kiper Kosta Rika, Keylor Navas.