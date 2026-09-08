Mac Allister Buka Suara: Saya Merasa Sangat Sedih di Liverpool

Alexis Mac Allister, gelandang Liverpool, mengungkapkan rasa sedihnya karena klub tidak mengajukan tawaran untuk memperpanjang kontraknya, sekaligus membuka bahwa dirinya memiliki sejumlah opsi untuk hengkang pada bursa transfer musim panas lalu.

Bintang Argentina itu bergabung ke skuad Liverpool dengan kontrak berdurasi lima tahun dari Brighton pada Juni 2023, dan pada saat tahun ini menyaksikan perpanjangan kontrak dua rekan setimnya, Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch, manajemen klub tidak mengambil langkah serupa dengannya.

Dalam pernyataannya menjelang laga besar melawan Atletico Madrid, Rabu besok, di Liga Champions Eropa, Mac Allister berbicara sangat terus terang mengenai masa depannya di Anfield.

Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan, seperti dikutip situs "BBC": "Saya menerima kabar bahwa klub tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk menawarkan kontrak baru kepada saya, dan hal itu tentu saja membuat saya sangat sedih. Semua orang melihat bahwa saya memberikan 100% usaha saya untuk klub ini setiap hari, baik di latihan maupun pertandingan, dan tentu saja saya bisa tampil bagus dalam beberapa laga dan buruk dalam laga lainnya seperti pemain mana pun, tetapi saya selalu memberikan yang terbaik dari diri saya."

Pemenang Piala Dunia 2022 asal Argentina itu menambahkan: "Melihat Dominik dan Ryan memperpanjang kontrak mereka sangat membahagiakan saya karena mereka layak mendapatkannya, tetapi pada saat yang sama, saya merasa sedikit sedih karena saya belum mendapatkan perpanjangan kontrak saya sendiri. Meski begitu, masih ada waktu. Para suporter tidak perlu khawatir, karena saya akan memberikan segala yang saya miliki hingga hari terakhir saya di sini."

Mac Allister, yang namanya dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Manchester City, menjelaskan bahwa ia tidak melakukan kontak langsung dengan manajemen Liverpool terkait keputusan tidak memperpanjang kontraknya, lanjutnya: "Kami memenangi gelar Liga Primer Inggris bersama, kami melalui masa-masa sulit bersama, dan saya selalu memberikan segala yang saya miliki, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Saya rasa saya tidak perlu membuktikan apa pun, tetapi saya harus menunjukkan level yang bisa saya persaingkan, dan saya berharap hal itu dapat terwujud."

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Gelandang tersebut menegaskan kecintaannya yang besar terhadap klub dengan mengatakan: "Saya mencintai klub ini dan menyukai para suporternya, dan saya sangat tahu bahwa ini klub yang luar biasa dan bahwa kota ini memiliki sesuatu yang sangat istimewa, dan saya senang berada di sini."

Mengenai musim panas lalu, ia menambahkan: "Ada beberapa opsi untuk hengkang di musim panas, tetapi saya rasa saat ini saya berada di klub yang tepat dan memiliki mentalitas yang benar untuk memberikan 100% energi saya untuk klub."

Mac Allister merupakan elemen utama dalam skuad Liverpool yang meraih gelar Liga Primer Inggris musim (2024-2025), tetapi ia mengakui bahwa musim lalu tidak berjalan baik, baik secara individu maupun kolektif, di mana Liverpool mengakhiri kompetisi di peringkat kelima dan pelatih Arne Slot dipecat.

Perlu dicatat bahwa Mac Allister tampil dalam 55 pertandingan sepanjang musim lalu bersama Liverpool di seluruh kompetisi, dibandingkan dengan 49 pertandingan yang ia jalani pada musim (2024-2025).