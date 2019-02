Luke Shaw: Manchester United Beruntung Di Derby Of England

Bek kiri andalan Manchester United itu bersyukur timnya tak harus membayar mahal segala kesalahan yang terjadi, pada babak pertama kontra Liverpool.

Manchester United mampu menahan imbang Liverpool 0-0 dalam duel bertajuk Derby of England, pada matchday 27 Liga Primer Inggris, Minggu (24/2) malam WIB.

Bek kiri andalan The Red Devils, Luke Shaw, mengaku bersyukur timnya tidak sampai kalah dari The Reds. Tak lain karena performa buruk United di sepanjang babak pertama plus tragedi cedera tiga pilarnya.

Namun atmosfer yang terbentuk pada jeda babak di ruang ganti United, disebut Shaw mampu memutar balik situasi di mana dirinya bahkan merasa Setan Merah bisa saja mengakhir laga dengan kemenangan.

“Kami semua sangat kecewa dengan bagaimana babak pertama berjalan. Kami sama sekali tidak bermain baik," buka Shaw, seperti dikutip London Evening Standard."Kami memberi terlampau banyak bola mudah untuk Liverpool dan untunglah itu tak sampai merugikan kami. Kami kemudian mengubah formasi, kami memiliki diskusi yang bagus di jeda babak. Semua orang menjadi gila."Kami mengatakan 'santai, kami hanya perlu memainkan permainan kami sendiri' dan saya pikir babak kedua berjalan lebih baik. Kami masih belum dalam kondisi terbaik, tapi secara keseluruhan saya pikir kami menciptakan peluang terbaik dan saya merasa kami seharusnya menang," tandasnya.