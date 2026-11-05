Menurut daftar sepuluh jersey terlaris untuk 2026 yang dirilis MLS, sosok legendaris Bayern München itu masih menjadi idola para penggemar. Jersey klubnya dengan nama Müller di punggung menempati posisi ketiga.

Hanya jersey bernama Lionel Messi (Inter Miami) dan Heung-Min Son (Los Angeles) yang lebih laris. Di bawah Müller, ada sejumlah pemain dengan rekam jejak mengesankan.

Tepat di belakangnya, di posisi keempat, ada Robert Lewandowski dari Chicago Fire, yang selama bertahun-tahun menjadi rekan Müller di lini serang. Antoine Griezmann (ke-5, Orlando City), Luis Suarez (ke-8, Inter Miami), dan penyerang asal Jerman Hany Mukhtar (Nashville SC) di posisi kesembilan juga masuk sepuluh besar.

Mengapa Hany Mukhtar masuk daftar ini?

Pemain kelahiran Berlin itu bermain di MLS sejak 2020 dan telah menjadi salah satu pemain yang mapan di liga tersebut. Pada 2022, ia bahkan terpilih sebagai pemain terbaik, lalu pada September menjadi pemain pertama kelahiran Jerman yang mencapai 100 gol di MLS, termasuk babak play-off. Musim ini saja, ia mencetak 17 gol dan delapan assist. Sementara itu, Marco Reus (LA Galaxy) tidak masuk daftar.

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Posisi keenam yang ditempati Cavan Sullivan, yang baru berusia 17 tahun, juga mengejutkan pada pandangan pertama. Namun, remaja itu dianggap sebagai harapan besar berikutnya di AS. Setelah dinobatkan sebagai "Player of the Month" pada September, ia bahkan mengukir sejarah pada Oktober. Dalam kemenangan AS 3-0, Sullivan menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah.

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Thomas Müller: Pemuncak klasemen Wilayah Barat

Sementara itu, Müller menjadi pemain Whitecaps pertama sejak Alphonso Davies pada 2018 yang masuk daftar tersebut. Pemain yang kini berusia 37 tahun itu pindah dari München ke Vancouver dengan status bebas transfer pada 2025 dan sejak itu mencatatkan 19 gol serta sebelas assist dalam 47 penampilan.

Musim ini, Müller sudah menyumbang sembilan gol. Kontribusinya pun berperan besar dalam keberhasilan Caps memuncaki klasemen Wilayah Barat setelah 33 pertandingan musim reguler.

Thomas Müller di posisi ketiga: Daftar jersey terlaris MLS