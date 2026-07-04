Lonjakan besar berkat Piala Dunia... Mesir raih peringkat terbaik dalam 9 tahun terakhir

Tim nasional Mesir berhasil melesat jauh dalam peringkat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sehingga mencapai posisi terbaiknya dalam sembilan tahun terakhir, berkat hasil gemilangnya di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir berhasil lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti (4-2) usai bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Timnas Mesir naik ke peringkat ke-24 dalam peringkat sementara FIFA selama turnamen ini dengan raihan 1.597,04 poin, setelah mengumpulkan 12,34 poin berkat kemenangan atas Australia.

Sejak awal Piala Dunia 2026, tim Arab ini telah naik 5 peringkat hingga saat ini, karena mereka memulai turnamen di peringkat ke-29.

Lonjakan ini berkat kemenangan atas Selandia Baru—kemenangan pertama dalam sejarah tim di Piala Dunia—serta hasil imbang melawan Belgia dan Iran, yang berada di atasnya dalam peringkat.

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Timnas Mesir belum pernah mencapai peringkat ini sejak Juli 2017, ketika mereka juga menempati peringkat ke-24 dengan 886 poin.

Timnas Mesir diperkirakan akan mengalami lonjakan besar jika berhasil mengalahkan Argentina, yang berada di peringkat kedua, saat keduanya bertemu di babak 16 besar Piala Dunia pada Selasa mendatang.

Perlu dicatat bahwa peringkat saat ini bersifat sementara, dan FIFA dijadwalkan mengumumkan peringkat bulanan resmi pada 20 Juli mendatang, sehari setelah berakhirnya Piala Dunia.