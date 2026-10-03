Dampak dari kasus pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepada Manchester City meluas ke sisi diplomatik, setelah Uni Emirat Arab mengancam akan menarik investasi senilai miliaran pound dari Britania Raya, menyusul putusan yang dijatuhkan terhadap klub yang dimiliki oleh sebuah dana investasi Emirat tersebut.

Surat kabar "The Telegraph" Inggris menyebutkan bahwa Abu Dhabi menyampaikan peringatan kepada Perdana Menteri Inggris Andy Burnham terkait dampak kasus tersebut, pada saat Manchester City bersiap mengajukan banding atas keputusan komisi independen Liga Primer Inggris, yang menyatakan klub itu bersalah atas 114 pelanggaran keuangan selama periode antara tahun 2009 dan 2018.

Perkembangan ini terjadi setelah Burnham, mantan wali kota Greater Manchester, menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan UEA mengambil keputusan untuk menjual klub pasca putusan tersebut, sebelum pemerintah Inggris kemudian menegaskan bahwa tidak ada tim mana pun yang "berada di atas hukum".

Menurut "The Telegraph", investasi yang dikhawatirkan ditarik tersebut berkaitan dengan proyek-proyek dan dana investasi swasta yang melaluinya pemerintah Inggris berupaya mengembangkan sebuah pusat teknologi yang membentang antara Oxford dan Cambridge, dalam proyek yang disebut London sebagai ambisi untuk membangun pusat teknologi yang menyaingi Silicon Valley.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Khaldoon Al Mubarak, ketua dewan direksi Manchester City, bertemu dengan Jonathan Reynolds, Menteri Negara untuk Perdagangan, dua pekan sebelum Liga Primer Inggris mengumumkan rincian kasus tersebut.

Menurut laporan itu, Al Mubarak telah mengetahui vonis bersalah terhadap klub pada saat itu, meskipun rincian keputusan tersebut belum diumumkan kepada publik.

Perkembangan ini bersamaan dengan langkah Manchester City untuk menggugat keputusan komisi independen, yang membuka pintu bagi babak baru dari sengketa yang berawal secara olahraga dan hukum, sebelum dampaknya meluas ke hubungan ekonomi antara UEA dan Britania Raya.