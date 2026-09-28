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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Lolos dari mimpi buruk Amorim dan Ten Hag, satu hal yang menunda pemecatan Carrick

Manchester United vs Tottenham Hotspur
Manchester United
Tottenham Hotspur
Premier League
M. Carrick
E. ten Hag
R. Amorim
Inggris
Belanda
Portugal

Terungkap Niat Manajemen United

Jurnalis Fabrizio Romano mengungkap niat Manchester United dan grup INEOS terkait masa depan pelatih Michael Carrick, setelah awal buruk yang dijalani tim, yang hanya memenangi satu dari lima pertandingan di Liga Inggris, serta tersingkir dari Piala Liga usai menyia-nyiakan keunggulan dua gol atas Brighton.

Tim juga gagal menjaga gawangnya tetap bersih menghadapi tim-tim Inggris, dan menuai kritik akibat lemahnya intensitas dalam melakukan pressing terhadap para penyerang lawan, sementara di sebagian besar pertandingannya tidak menampilkan level seperti yang ditunjukkan di bawah kepemimpinan Carrick pada paruh kedua musim lalu, kecuali pada penampilan pertama mereka di Liga Champions Eropa menghadapi Sabah dari Azerbaijan.

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Situs TeamTalk mengutip pernyataan Romano melalui "YouTube", di mana ia menegaskan bahwa "klub belum menghubungi pelatih lain mana pun, dan tidak sedang menjalin pembicaraan dengan para pelatih atau agen", seraya menekankan bahwa "situasi saat ini tenang, dengan harapan hal itu berlanjut selama berbulan-bulan".

Ia menambahkan bahwa hasil-hasil terakhir tidak memuaskan klub maupun Carrick, tetapi Manchester United percaya kepada pelatihnya, terlebih dengan kedatangan Carlos Baleba dan pembangunan ulang lini tengah selama musim panas, yang mana hal itu membutuhkan waktu untuk mencapai keselarasan.

Romano mengungkap bahwa Carrick tidak mengalami mimpi buruk yang selama ini mengakhiri karier para pelatih sebelumnya bersama tim: dukungan para pemain.

Ia menjelaskan: "Para pemain United mendukung Carrick beserta ide-idenya, dan sebagian besar dari mereka berada di pihaknya", dan itu berbeda dengan yang terjadi sebelumnya pada pelatih lain, yang tidak mendapatkan dukungan serupa, seperti Erik ten Hag dan Ruben Amorim.

Ia melanjutkan: "Namun hasil tetap menjadi keharusan untuk memastikan keberlanjutan pelatih dan keberhasilan proyek dalam jangka panjang".

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