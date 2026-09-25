Liverpool tentukan pengganti Van Dijk

Liverpool mulai bergerak sejak dini untuk mengamankan masa depan lini pertahanannya, dengan menempatkan bek Tottenham, Micky van de Ven, di puncak daftar kandidat pengganti pemain Belanda Virgil van Dijk, seiring sang kapten The Reds yang mendekati tahun terakhir kontraknya.

Menurut jaringan "CaughtOffside", Liverpool berencana mengajukan tawaran ambisius untuk merekrut bek berusia 25 tahun tersebut, di tengah keinginan klub untuk merencanakan fase mendatang dan menyiapkan pengganti jangka panjang bagi Van Dijk.

Van de Ven telah menarik kekaguman para petinggi Liverpool sejak beberapa waktu lalu, terutama karena ia memiliki sejumlah kriteria yang dicari klub untuk posisi bek tengah; sebab ia bermain dengan kaki kiri, memiliki kecepatan tinggi dan postur fisik yang kuat, selain pengalamannya di Liga Primer Inggris dan penunjukannya sebagai kapten Tottenham.

Mick Brown, mantan kepala pemandu bakat Manchester United, mengatakan kepada situs "Football Insider" bahwa Van de Ven telah lama masuk dalam radar ketertarikan Liverpool, seraya menilai bahwa ia memenuhi banyak kriteria yang dibutuhkan untuk menggantikan Van Dijk.

Brown menambahkan bahwa bakat bek Belanda itu terlihat jelas, meski ada beberapa tanda tanya akibat kesulitannya bersama Tottenham dalam periode terakhir, seraya menunjukkan bahwa berlanjutnya penurunan hasil tim bisa membuat kepindahan ke Liverpool menjadi pilihan yang menarik bagi sang pemain.









Kesepakatan ini tampaknya tidak mudah, setelah Tottenham memperkuat posisi kontraktualnya dengan bek Belanda tersebut, di mana Van de Ven menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun pada Agustus lalu, sebelum kemudian ditunjuk sebagai kapten tim pada musim 2026-2027, sebagai penegasan atas statusnya sebagai salah satu pilar utama proyek klub.

Ketertarikan Liverpool ini datang pada saat kontrak Van Dijk bersama tim akan berakhir pada Juni 2027, yang mendorong manajemen klub untuk mengkaji lebih awal opsi-opsi yang tersedia guna menghindari memasuki fase transisi mendadak di lini pertahanan.

Selama musim lalu, Van de Ven tampil dalam 45 pertandingan di berbagai kompetisi, 34 di antaranya di Liga Primer Inggris, sehingga menambah total penampilannya bersama Tottenham menjadi 96 pertandingan sebelum dimulainya musim ini.