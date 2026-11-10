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Liverpool menetapkan kiper Brighton & Hove Albion, Bart Verbruggen, sebagai target utama transfer, sementara petinggi klub di Anfield bersiap menghadapi kepergian Alisson Becker, kiper utama mereka selama bertahun-tahun. Selain pemain timnas Belanda berusia 24 tahun itu, Liverpool juga memantau kiper Aston Villa, Zion Suzuki, sebagai calon pengganti.

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Liverpool pertimbangkan opsi jangka panjang untuk posisi kiper

Menurut TEAMtalk, Liverpool aktif memantau calon pengganti jangka panjang di posisi kiper karena kontrak Alisson saat ini di Anfield akan berakhir pada 2027. Meski pemain timnas Jepang Suzuki disebut sebagai kandidat lain pekan lalu, memboyong pemain yang direkrut musim panas lalu itu dari Villa Park akan sulit karena kontraknya berlaku hingga 2031. Karena itu, para petinggi perekrutan memandang Verbruggen sebagai opsi ideal untuk menghadirkan stabilitas jangka panjang dan kualitas kelas atas di Merseyside.

Kiper Belanda tanggapi spekulasi masa depannya

Terikat kontrak di Amex Stadium hingga 2028, Verbruggen telah menjadi pemain kunci di bawah pelatih kepala Fabian Hurzeler musim ini. Ia mencatatkan jumlah laga tanpa kebobolan terbanyak bersama di Liga Primer dan turut mengantar Brighton ke posisi kedua klasemen.

Di tengah meningkatnya kaitan dengan transfer ke klub-klub di lima liga top Eropa, pemain asal Belanda itu baru-baru ini menegaskan bahwa ia masih betah di pesisir selatan, meski tidak menutup kemungkinan pindah pada masa mendatang: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang tahu. Yang saya tahu, saat ini saya sangat bahagia di Brighton."

Klub-klub besar Eropa saingi minat Liverpool

Jika Liverpool mengajukan tawaran resmi, laporan tersebut menyebut mereka akan menghadapi persaingan ketat dari Real Madrid, yang tengah menilai bintang Brighton itu sebagai calon pengganti Thibaut Courtois. Sumber yang mengetahui persoalan ini mengindikasikan bahwa Verbruggen akan sulit menolak kepindahan ke Santiago Bernabeu jika tawaran konkret datang, karena memandangnya sebagai kesempatan yang datang sekali sepanjang karier.

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Selain itu, rival di Liga Primer, Chelsea dan Manchester United, sudah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun tersebut, sementara raksasa Jerman Bayern Munich masih memantau perkembangannya setelah sebelumnya mengajukan pertanyaan mengenai dirinya.

Bursa transfer musim panas jadi waktu yang realistis

Dengan dua tahun tersisa dalam kontrak Verbruggen dan Brighton berada di posisi kedua klasemen setelah awal musim yang luar biasa, klub asal pesisir selatan itu memiliki posisi tawar yang kuat dan akan menolak pendekatan apa pun pada Januari, saat musim masih berlangsung. Karena itu, potensi transfer diperkirakan baru akan terjadi pada musim panas 2027, ketika petinggi klub masih dapat meminta biaya transfer yang besar. Hingga saat itu, sang kiper akan fokus menjaga kejutan Brighton dalam persaingan di papan atas Liga Primer.