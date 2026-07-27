Al Hilal Saudi memasuki babak baru persaingan di bursa transfer musim panas, setelah berbenturan dengan kompetisi Eropa yang kuat untuk memperebutkan salah satu target ofensif utamanya, di saat pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, berupaya menyempurnakan proyeknya dengan memperkuat lini depan sebelum musim baru dimulai.

Al Hilal sebelumnya berhasil melancarkan pukulan telak kepada para pesaingnya dengan menuntaskan transfer pemain Belanda, Cresencio Summerville, yang datang dari klub Inggris West Ham United, dalam salah satu transfer terbesar musim panas ini. Namun manajemen tidak merasa cukup dengan itu, dan terus melanjutkan pergerakannya mencari seorang sayap ofensif baru.

Al Hilal menempatkan pemain Senegal, Iliman Ndiaye, bintang klub Inggris Everton, di puncak prioritasnya, sebagai rencana cadangan apabila negosiasi dengan pemain Prancis, Ousmane Dembele, sayap Paris Saint-Germain, mengalami kebuntuan. Dembele merupakan target utama sang raksasa pada periode saat ini.

Namun, menurut surat kabar Asharq Al-Awsat edisi Saudi, Al Hilal tidak akan menemukan jalan yang mulus untuk mendatangkan sang pemain, setelah duo Inggris, Liverpool dan Manchester City, ikut masuk ke jalur negosiasi dan menunjukkan minat besar untuk mendapatkan jasa Ndiaye selama bursa transfer yang sedang berlangsung.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa persaingan ini tidak akan ditentukan hanya oleh hasrat sportif, melainkan sisi finansial akan menjadi faktor yang paling berpengaruh, baik terkait nilai transfer yang akan diterima Everton, maupun gaji tahunan yang akan ditawarkan kepada sang pemain untuk meyakinkannya menentukan tujuannya.

Al Hilal berharap dapat melanjutkan keberhasilannya di bursa transfer, setelah sejumlah transfer yang telah dituntaskannya hingga saat ini. Namun, persaingan dengan raksasa-raksasa Liga Inggris bisa membuat tugas sang raksasa menjadi lebih rumit, dan memaksa manajemen untuk menaikkan tawaran finansialnya jika ingin menuntaskan salah satu transfer terpenting musim panas ini.