Jadwal Manchester City Vs Liverpool: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Laga akbar akan tersaji di Liga Primer saat Manchester City menjamu sang juara bertahan, Liverpool, di Etihad Stadium. Pertandingan ini akan menjadi momen bersejarah, karena menandai laga ke-1.000 bagi Pep Guardiola sebagai seorang manajer profesional. Duel ini sangat krusial bagi papan atas klasemen, mengingat kedua tim hanya terpisah satu poin, dengan City (peringkat kedua) berada tipis di atas Liverpool (peringkat ketiga) setelah 10 laga.

City datang dengan performa superior, baru saja menang 4-1 atas Borussia Dortmund dan 3-1 atas Bournemouth, serta mencetak 10 gol dalam tiga laga terakhir. Namun, Liverpool musim lalu secara mengejutkan berhasil memenangkan kedua pertemuan liga melawan City dengan skor identik 2-0. The Reds sendiri tampaknya telah menemukan kembali performa terbaik mereka setelah sempat terpuruk, dibuktikan dengan kemenangan beruntun atas Aston Villa dan Real Madrid.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Liverpool, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Liverpool

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Liverpool akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Minggu, 9 November 2025 pukul 23:30 WIB

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Liverpool

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Liverpool di matchday ke-11 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Minggu, 9 November 2025 pukul 23:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Manchester City

Kabar buruk bagi Pep Guardiola, ia kemungkinan besar akan tampil tanpa pemain terbaiknya. Rodri, peraih Ballon d'Or 2024, sangat diragukan bisa tampil. Guardiola mengungkapkan bahwa Rodri "tidak merasa sempurna" secara fisik dan kemungkinan besar akan diistirahatkan hingga jeda internasional usai untuk pemulihan.

Selain Rodri, satu-satunya pemain yang dipastikan absen adalah gelandang Mateo Kovacic. Pemain asal Kroasia itu harus menepi "untuk sementara waktu" akibat cedera pergelangan kaki. Di luar itu, City memiliki skuad yang siap tempur. Erling Haaland, yang hanya butuh dua gol lagi untuk mencapai 100 gol di Liga Premier, akan kembali menjadi andalan dan berpeluang memecahkan rekor Alan Shearer.

Kabar Tim Liverpool

Liverpool masih dilanda krisis cedera yang cukup parah, terutama di lini belakang dan posisi penjaga gawang. Kiper utama, Alisson Becker, dipastikan masih absen karena cedera hamstring dan diperkirakan baru bisa kembali setelah jeda internasional. Selain itu, bek sayap Jeremie Frimpong (hamstring) dan bek muda Giovanni Leoni (ACL) juga harus menepi dalam waktu lama.

Kabar baik datang dari lini depan. Penyerang Alexander Isak telah pulih dari cedera pangkal paha dan mulai kembali berlatih. Meski diragukan (peluang main 75 persen), manajer Arne Slot mengonfirmasi bahwa Isak tidak akan menjadi starter tetapi berpotensi terlibat dari bangku cadangan. Stefan Bajcetic dan Jayden Danns juga masih absen.

