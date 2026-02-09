Goal.com
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoFulham
Adhe Makayasa

Jadwal Manchester City Vs Fulham: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan Liga Primer Inggris antara Manchester City dan Fulham, waktu kick-off & kabar terkini masing-masing tim.

Manchester City akan menyambut Fulham di Etihad Stadium dengan misi memberikan tekanan lebih lanjut kepada pemuncak klasemen, Arsenal. Pasukan Pep Guardiola baru saja meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Liverpool di Anfield, di mana gol penalti Erling Haaland pada masa injury time menjadi penentu. Kemenangan tersebut memangkas jarak poin dengan The Gunners menjadi enam angka, dan City berpeluang memperkecil selisih menjadi tiga poin jika berhasil mengalahkan Fulham, mengingat Arsenal baru akan bermain melawan Brentford pada hari Kamis. Statistik sangat memihak tuan rumah, yang telah memenangkan 19 pertemuan terakhir melawan Fulham di semua kompetisi—rekor kemenangan beruntun terpanjang satu tim atas tim lain dalam sejarah sepakbola Inggris.

Di sisi lain, Fulham datang ke Manchester dengan performa yang sedang menurun, setelah menelan tiga kekalahan dari empat pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan kandang 2-1 dari Everton pekan lalu. Hasil tersebut membuat tim asuhan Marco Silva terlempar ke posisi sepuluh klasemen, tertinggal empat poin dari zona Eropa. Tantangan besar menanti The Cottagers sebagaimana manajer Marco Silva memiliki rekor buruk selalu kalah dalam 13 pertemuan melawan City di Liga Primer. Namun, Fulham memiliki kenangan manis karena tiga dari empat kemenangan Liga Primer mereka atas City diraih justru di Stadion Etihad, meski terakhir kali terjadi cukup lama.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan Manchester City vs Fulham, termasuk saluran TV, live streaming, dan masih banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Manchester City vs Fulham

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Fulham akan disiarkan secara live streaming di Vidio pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 02:30 WIB.

Jadwal Kick-Off Manchester City vs Fulham

Etihad Stadium

Duel Manchester City vs Fulham di matchday ke-26 Liga Primer 2025/26 akan dihelat di Etihad Stadium, Manchester pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 02:30 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Fulham

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Guardiola

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Marco Silva

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Manchester City

Menjelang laga ini, Pep Guardiola kemungkinan akan melakukan rotasi di lini serang untuk menjaga kebugaran pemain. Meski Antoine Semenyo dan Omar Marmoush tampil solid saat melawan Liverpool, Guardiola mungkin akan memanggil kembali Rayan Cherki atau Phil Foden ke dalam starting XI. Foden memiliki catatan apik dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 5-4 City atas Fulham pada pertemuan pertama musim ini.

Sementara itu, Haaland diprediksi akan tetap menjadi ujung tombak utama, mengingat rekor impresifnya yang telah terlibat dalam 10 gol (7 gol, 3 assist) hanya dalam tujuh penampilan melawan Fulham. Di sektor lain, tidak ada laporan cedera baru yang signifikan yang menghalangi Guardiola untuk menurunkan skuad terbaiknya guna memperpanjang rekor tak terkalahkan City di laga kandang tengah pekan yang sudah bertahan sejak Mei 2010.

Kabar Tim Fulham

Fulham menghadapi beberapa kendala kebugaran pemain kunci. Gelandang Sasa Lukic masih harus menepi karena cedera paha, sementara kapten tim Tom Cairney diragukan tampil akibat masalah pada betis yang membuatnya absen saat melawan Everton. Absennya Cairney bisa mengurangi kreativitas lini tengah The Cottagers dalam menghadapi dominasi penguasaan bola City.

Marco Silva diperkirakan akan melakukan perubahan di lini pertahanan setelah hasil mengecewakan pekan lalu. Kenny Tete, Calvin Bassey, dan Antonee Robinson berpotensi kembali ke susunan pemain inti menggantikan Timothy Castagne, Jorge Cuenca, dan Ryan Sessegnon. Di lini depan, rekrutan anyar dari Man City, Oscar Bobb, mungkin akan mendapatkan kesempatan tampil, meskipun Harry Wilson dan Samuel Chukwueze masih menjadi opsi utama untuk mendukung Raul Jimenez sebagai penyerang tunggal.

Performa Terkini

MCI
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

FUL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Pertemuan

MCI

Last 5 matches

FUL

5

Menang

0

Seri

0

Menang

19

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

