Jadwal Burnley Vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Akhir pekan ini akan menjadi pekan krusial bagi Arsenal yang sedang berapi-api untuk peluang mereka di jalur juara Premier League.

Ini adalah laga ketiga dalam rentang enam hari bagi The Gunners dan Mikel Arteta sepertinya akan kembali memanggil para pemain kunci yang diistirahatkan saat kemenangan di laga putaran keempat Piala Carabao atas Brighton.

Perubahan itu tidak berpengaruh sama sekali bagi skuad London Utara seiring gol-gol di babak kedua dari Nathan Nwaneri dan pemain pengganti Bukayo Saka mengamankan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kini fokus kembali tertuju pada Premier League di mana Arsenal duduk di posisi puncak klasemen, unggul empat poin dari runner-up Bournemouth dan ada kans kepemimpinan mereka ini bakal semakin menganga.

Kendati demikian, kemenangan atas Burnley mungkin tak akan mudah diapat mengingat tim promosi ini baru kalah sekali di kandang sendiri sejauh ini, itu pun gara-gara penalti di injury-time saat bentrok dengan Liverpool.

Cara Menonton Pertandingan Burnley vs Arsenal

Stasiun TV - Live Streaming Vidio

Pertandingan lanjutan Premier League antara Burnley dan Arsenal akan ditayangkan di platform Vidio pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 22.00 WIB.

Jadwal Kick-Off Burnley vs Arsenal

Premier League - Premier League Turf Moor

Pertandingan lanjutan Premier League antara Burnley dan Arsenal akan diselenggarakan di Turf Moor, Burnley, pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 22.00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Burnley

Burnley akan menyambut laga ini dengan tanpa Jordan Beyer (hamstring), Zeki Amdouni (lutut) dan Connor Roberts (lutut), yang ketiganya mengalami cedera. Namun, eks gelandang Chelsea Lesley Ugochukwu diperkirakan fit untuk ambil bagian.

Kabar Tim Arsenal

Di kubu Arsenal, ada keraguan terhadap kondisi William Saliba setelah dia absen saat kemenangan 1-0 atas Crystal Palace. Cristhian Mosquera dalam posisi standby untuk menjadi deputi dia sekali lagi. Gabriel Martinelli tampaknya juga akan menepi, yang berarti Max Dowman - yang mencetak sejarah di Piala Carabao - bisa jadi opsi untuk sang winger Brasil. Sementara itu, nama-nama seperti Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke dan Gabriel Jesus masih berada di daftar cedera jangka panjang.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

