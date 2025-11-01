Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoBurnley
Turf Moor
team-logoArsenal
Anugerah Pamuji

Jadwal Burnley Vs Arsenal: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Burnley memang tim promosi, tapi mengalahkan mereka di kandang sendiri bukan pekerjaan mudah dan ini jadi tantangan tersendiri bagi Arsenal yang sedang berapi-api.

Akhir pekan ini akan menjadi pekan krusial bagi Arsenal yang sedang berapi-api untuk peluang mereka di jalur juara Premier League.

Ini adalah laga ketiga dalam rentang enam hari bagi The Gunners dan Mikel Arteta sepertinya akan kembali memanggil para pemain kunci yang diistirahatkan saat kemenangan di laga putaran keempat Piala Carabao atas Brighton.

Perubahan itu tidak berpengaruh sama sekali bagi skuad London Utara seiring gol-gol di babak kedua dari Nathan Nwaneri dan pemain pengganti Bukayo Saka mengamankan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kini fokus kembali tertuju pada Premier League di mana Arsenal duduk di posisi puncak klasemen, unggul empat poin dari runner-up Bournemouth dan ada kans kepemimpinan mereka ini bakal semakin menganga.

Kendati demikian, kemenangan atas Burnley mungkin tak akan mudah diapat mengingat tim promosi ini baru kalah sekali di kandang sendiri sejauh ini, itu pun gara-gara penalti di injury-time saat bentrok dengan Liverpool.

Cara Menonton Pertandingan Burnley vs Arsenal

Stasiun TV-
Live StreamingVidio

Pertandingan lanjutan Premier League antara Burnley dan Arsenal akan ditayangkan di platform Vidio pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 22.00 WIB.

Jadwal Kick-Off Burnley vs Arsenal

crest
Premier League - Premier League
Turf Moor

Pertandingan lanjutan Premier League antara Burnley dan Arsenal akan diselenggarakan di Turf Moor, Burnley, pada Sabtu, 1 November 2025, pukul 22.00 WIB.

Kabar Tim & Skuad

Susunan Pemain Burnley vs Arsenal

BurnleyHome team crest

5-3-2

Formasi

4-2-3-1

Home team crestARS
1
M. Dubravka
29
J. Laurent
6
A. Tuanzebe
5
M. Esteve
2
K. Walker
3
Q. Hartman
24
C
J. Cullen
16
Florentino
8
L. Ugochukwu
11
J. Anthony
19
Z. Flemming
1
D. Raya
33
R. Calafiori
2
W. Saliba
12
J. Timber
6
Gabriel
7
C
B. Saka
41
D. Rice
19
L. Trossard
36
M. Zubimendi
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

BUR
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • S. Parker

ARS
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Burnley

Burnley akan menyambut laga ini dengan tanpa Jordan Beyer (hamstring), Zeki Amdouni (lutut) dan Connor Roberts (lutut), yang ketiganya mengalami cedera. Namun, eks gelandang Chelsea Lesley Ugochukwu diperkirakan fit untuk ambil bagian.

Kabar Tim Arsenal

Di kubu Arsenal, ada keraguan terhadap kondisi William Saliba setelah dia absen saat kemenangan 1-0 atas Crystal Palace. Cristhian Mosquera dalam posisi standby untuk menjadi deputi dia sekali lagi. Gabriel Martinelli tampaknya juga akan menepi, yang berarti Max Dowman - yang mencetak sejarah di Piala Carabao - bisa jadi opsi untuk sang winger Brasil. Sementara itu, nama-nama seperti Kai Havertz, Martin Odegaard, Noni Madueke dan Gabriel Jesus masih berada di daftar cedera jangka panjang.

Performa Terkini

BUR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Rekor Pertemuan

BUR

Last 5 matches

ARS

0

Menang

2

Seri

3

Menang

2

Gol tercipta

10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Simak Juga

Iklan
0