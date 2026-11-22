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Impian Lionel Messi dan Inter Miami untuk menjuarai Piala MLS dua kali beruntun terancam setelah kalah 3-0 dari Columbus Crew di kandang. Meski memasuki play-off sebagai unggulan kuat, juara bertahan itu tak berdaya dalam pertandingan play-off pertama mereka di Nu Stadium pada Sabtu malam.

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Kesalahan sendiri memicu keruntuhan Miami

Inter Miami tertinggal setelah delapan menit ketika kiper Dayne St. Clair keluar dari gawangnya dan melanggar Gonzalo Tapia di kotak penalti. Tapia kemudian menuntaskan tendangan penalti tersebut. Setelah itu, peluang Messi digagalkan penyelamatan gemilang kiper timnas Amerika Serikat Patrick Schulte, sementara Luis Suarez menyodok bola melebar saat gawang terbuka di hadapannya.

St. Clair melakukan sejumlah penyelamatan apik untuk menjaga skor tetap 1-0, tetapi bek Gonzalo Lujan menerima dua kartu kuning hingga diusir pada menit ke-36. Messi yang frustrasi kemudian mendapat kartu kuning karena melempar bola tepat ke wajah Tapia dari jarak dekat. Columbus menghukum tuan rumah yang bermain dengan sepuluh orang lewat dua gol dalam rentang enam menit pada awal babak kedua. Taha Habroune menuntaskan umpan terobosan Brais Méndez dengan sisi dalam kakinya, lalu Tapia mengecoh Yannick Bright dan melesat ke depan. Pelatih sementara Crew, Laurent Courtois, lantas menarik Tapia keluar saat pertandingan masih menyisakan lebih dari 30 menit untuk menjaga kebugarannya dan menghindarkannya dari kartu kuning kedua.

Gonzalez sesalkan peluang terbuang dan momen yang mengubah laga

Pelatih Inter Miami Kily Gonzalez menyalahkan peluang-peluang awal yang terbuang dan kartu merah Lujan atas kekalahan tersebut. "Tim menciptakan empat atau lima peluang emas untuk memastikan kemenangan, tetapi kami gagal memanfaatkannya, dan kiper mereka melakukan penyelamatan," kata Gonzalez kepada wartawan. "Lalu datang kartu merah, yang sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan.

"Namun, jika berfokus pada saat kedua tim masih bermain dengan 11 orang, kami menciptakan banyak peluang. Ini hanya salah satu pertandingan ketika tak ada yang berjalan sesuai keinginan, jadi kami harus menahan diri dan bertahan. Masih ada satu pertandingan lagi. Kami harus pergi ke sana, menang, lalu kembali dan menentukan hasilnya di kandang. Saya bertanggung jawab sepenuhnya."

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Performa yang bertolak belakang memperlihatkan kemerosotan Miami

Miami, unggulan kedua yang diperkuat peraih Sepatu Emas sekaligus favorit peraih penghargaan MVP Messi, finis 13 poin di atas Columbus yang menjadi unggulan ketujuh. Namun, Miami hanya meraih lima kemenangan dalam 18 pertandingan MLS terakhir dan enam kemenangan dalam 17 laga di Nu Stadium, stadion baru mereka yang berkapasitas 26.700 penonton, sejak April. Untuk pertama kalinya, mereka gagal mencetak gol di sana. Sebaliknya, Courtois mengangkat Crew dari dasar klasemen Konferensi Timur pada 1 September melalui rentetan enam kemenangan, yang terbaik di liga.

Pertandingan berikutnya COL Major League Soccer 20.00 MIA

Gelandang asal Brasil Casemiro menyerukan ketenangan di tengah ancaman tersingkir. "Tekanan? Tentu saja ada tekanan," kata mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu. "Inter Miami selalu bermain untuk menang dan kami tahu jika kalah pada pertandingan berikutnya, kami tersingkir. Jadi, itulah tekanannya. Hal terpenting sekarang adalah tetap tenang. Kami tahu harus tampil lebih baik karena kami mampu melakukannya. Kami berada di posisi kedua klasemen, jadi pada pertandingan berikutnya kami akan memanfaatkannya untuk menunjukkan kepada yang lain betapa kuatnya kami."

Ancaman tersingkir menanti jelang lawatan ke Ohio pada Jumat

Seri berformat tiga pertandingan ini berlanjut di Columbus, Ohio, pada Jumat. Miami harus menang untuk memaksakan laga ketiga yang menentukan di kandang pada 2 Desember. Mengakhiri kemerosotan berupa lima kemenangan dalam 18 pertandingan saat menghadapi Crew, yang bermodal enam kemenangan beruntun serta Tapia yang telah mendapat waktu istirahat, menjadi tantangan berat bagi juara bertahan.