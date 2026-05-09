Lionel Messi (38) tampil gemilang dan mencetak rekor baru yang luar biasa

Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya bersama Inter Miami pada Sabtu lalu. Pemain Argentina berusia 38 tahun itu memimpin timnya dengan dua assist dan satu gol menuju kemenangan meyakinkan 2-4 atas Toronto FC, sekaligus mencatatkan sejarah baru di MLS.

Inter Miami unggul menjelang akhir babak pertama melalui Rodrigo De Paul. Gelandang ini mendapat kesempatan mengeksekusi tendangan bebas dari sahabatnya, Messi, namun upaya pertamanya membentur pagar betis. Namun, dalam situasi rebound, De Paul mendapat kesempatan kedua dan kali ini ia menyundul bola dengan indah ke gawang: 0-1.

Setelah jeda, Messi benar-benar mengambil alih pertandingan. Pertama, ia memberikan umpan kepada Luis Suárez, di mana Inter Miami memanfaatkan cedera yang dialami Toronto FC sehingga striker asal Uruguay itu tidak berada dalam posisi offside. Tak lama kemudian, gol kembali tercipta berkat assist dari Messi, kali ini kepada Sergio Reguilón.

Bintang Argentina itu sebelumnya telah melihat tendangan bebasnya di babak kedua berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Toronto, namun ia tetap mendapatkan gol yang pantas ia dapatkan. Messi menyelesaikan peluang dengan tenang dan membawa tim tamu unggul dengan nyaman di Kanada.

Toronto FC sempat membalas melalui dua gol di menit-menit akhir, namun kemenangan Inter Miami tak pernah benar-benar terancam. Tim asuhan pelatih Javier Mascherano akhirnya membawa pulang tiga poin dengan meyakinkan ke Florida.

Berkat kontribusinya dalam tiga gol, Messi juga mencapai tonggak sejarah yang luar biasa di Major League Soccer. Pemain Argentina ini menjadi pemain yang paling cepat mencapai total 100 gol dan assist di kompetisi Amerika.

Rekor sebelumnya dipegang oleh Sebastian Giovinco, yang membutuhkan 95 pertandingan untuk mencapai angka tersebut. Messi memecahkan rekor itu dengan selisih 31 pertandingan: setelah 64 pertandingan MLS, legenda FC Barcelona ini telah mencatatkan 41 assist dan 59 gol.







