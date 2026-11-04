Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Jaringan pribadi virtual (VPN) sangat berguna untuk itu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar. Daftar & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Liga Europa di televisi

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Aaraasen Stadion

Pertandingan antara Lillestrøm dan Viktoria Plzen dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di televisi dan layanan streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Lillestrøm dan Viktoria Plzen?

Lillestrøm datang ke pertandingan ini dengan percaya diri: Tim Norwegia itu memenangi empat dari lima laga kompetitif terakhir mereka. Terakhir, tim asuhan Hans Erik Ødegaard menang 0-1 di kandang Start. Satu-satunya kekalahan adalah saat bertandang ke markas Real Sociedad di Liga Europa, dengan skor telak 0-6. Dalam lima pertandingan tersebut, Lillestrøm mencetak delapan gol dan kebobolan sebelas kali.

Viktoria Plzen juga mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan meyakinkan 0-4 di kandang Banik Ostrava dalam liga Ceko. Di Liga Europa, Plzen terakhir kali kalah 1-2 dari PFK Levski Sofia. Dalam lima pertandingan itu, klub tersebut mencetak 16 gol dan kebobolan delapan kali.

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Susunan pemain

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Performa

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Rekor pertemuan

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Klasemen