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Lilleström vs Viktoria Pilsen: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Aaraasen Stadion

Pertandingan antara Lilleström dan Viktoria Pilsen dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Lilleström vs Viktoria Pilsen hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Lilleström dan Viktoria Pilsen?

Lilleström datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi: tim asal Norwegia itu memenangkan empat dari lima laga kompetitif terakhir mereka. Terbaru, tim asuhan Hans Erik Ödegaard menang 0-1 di kandang Start. Hanya laga tandang Liga Europa melawan Real Sociedad yang berakhir dengan kekalahan telak 0-6. Dalam lima pertandingan tersebut, Lilleström mencetak delapan gol dan kebobolan sebelas kali.

Viktoria Pilsen juga mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka meraih kemenangan tandang meyakinkan 0-4 atas Banik Ostrau di liga Ceko. Di Liga Europa, Pilsen terakhir kali kalah 1-2 dari PFK Levski Sofia. Dalam lima pertandingan itu, klub tersebut mencetak 16 gol dan kebobolan delapan kali.

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Susunan pemain

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Performa

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Rekor pertemuan

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Klasemen