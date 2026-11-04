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Europa League
team-logoLillestroem
Aaraasen Stadion
team-logoViktoria Plzen
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Lilleström vs Viktoria Plzen hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung pertandingan ini di TV dan live streaming?

Lillestroem vs Viktoria Plzen
Lillestroem
Viktoria Plzen
Europa League

Di Liga Europa, Lilleström menghadapi Viktoria Pilsen. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Lilleström vs Viktoria Pilsen: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Aaraasen Stadion

Pertandingan antara Lilleström dan Viktoria Pilsen dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Lilleström vs Viktoria Pilsen hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Lilleström dan Viktoria Pilsen?

Lilleström datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi: tim asal Norwegia itu memenangkan empat dari lima laga kompetitif terakhir mereka. Terbaru, tim asuhan Hans Erik Ödegaard menang 0-1 di kandang Start. Hanya laga tandang Liga Europa melawan Real Sociedad yang berakhir dengan kekalahan telak 0-6. Dalam lima pertandingan tersebut, Lilleström mencetak delapan gol dan kebobolan sebelas kali.

Viktoria Pilsen juga mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka meraih kemenangan tandang meyakinkan 0-4 atas Banik Ostrau di liga Ceko. Di Liga Europa, Pilsen terakhir kali kalah 1-2 dari PFK Levski Sofia. Dalam lima pertandingan itu, klub tersebut mencetak 16 gol dan kebobolan delapan kali.

LIL

LIL - Performa

SAN
M0-2
RSO
K0-6
BRA
M3-2
SOG
M2-1
STA
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VPL

VPL - Performa

JAB
M2-3
LES
K1-2
PAR
K1-2
JIH
M1-6
BOS
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Lillestroem vs Viktoria Plzen

Manajer

  • H. Oedegaard

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Performa

LIL

LIL - Performa

SAN
M0-2
RSO
K0-6
BRA
M3-2
SOG
M2-1
STA
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VPL

VPL - Performa

JAB
M2-3
LES
K1-2
PAR
K1-2
JIH
M1-6
BOS
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Rekor pertemuan

Lilleström vs Viktoria Pilsen: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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