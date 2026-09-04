Liga Champions: Prediksi Opta tempatkan Arsenal di atas Barcelona dan Real Madrid

Jaringan Opta mengungkap prediksi awal mereka untuk ajang Liga Champions Eropa pada musim baru, yang membawa indikasi mengkhawatirkan bagi klub-klub Spanyol, jelang bergulirnya fase liga turnamen tersebut pada Selasa mendatang.

Menurut prediksi yang disorot surat kabar Spanyol "Marca", Spanyol berpotensi kehilangan dua dari lima wakilnya lebih awal, setelah superkomputer milik jaringan itu memprediksi tersingkirnya Real Betis dan Villarreal dari fase liga, sementara Atletico Madrid akan berada di peringkat ke-22 dari 24 tim yang lolos ke babak gugur.

Seandainya Atletico menempati peringkat rendah yang diprediksi tersebut, tim asal Madrid itu akan terpaksa menjalani babak play-off, yang bisa membuatnya berhadapan dengan lawan kuat demi mengamankan tempat di babak 16 besar.

Sebaliknya, gambaran tampak lebih baik bagi Real Madrid dan Barcelona, di mana komputer memprediksi Barcelona menempati peringkat keempat dan Real Madrid peringkat ketujuh di fase liga, sehingga kedua tim memastikan lolos langsung ke babak 16 besar tanpa perlu menjalani play-off.

Model statistik itu juga memberi Barcelona peluang lebih besar dibanding Real Madrid untuk mencapai laga final, dengan persentase mencapai 14,41% berbanding 10,39% bagi tim ibu kota tersebut.

Bayern dan Arsenal di puncak

Prediksi Opta menunjukkan bahwa delapan peringkat teratas di fase liga akan diisi Bayern Munich, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Inter Milan, dengan urutan tersebut.

Pada tataran kandidat peraih gelar, Arsenal dan Bayern Munich berada di puncak prediksi, di mana tim Inggris itu memiliki peluang sebesar 21,18% untuk memenangi trofi, berbanding 19,90% bagi klub Jerman tersebut.

Manchester City berada di peringkat ketiga dengan persentase 12,03%, sementara Barcelona menempati puncak klub-klub Spanyol dari segi peluang meraih gelar, dengan persentase 6,97%, disusul Real Madrid dengan 5,13%.

Adapun Atletico Madrid, peluangnya untuk merengkuh gelar menurut prediksi tidak melebihi 0,60%, berbanding 0,26% bagi Villarreal dan 0,17% bagi Real Betis.

Paris Saint-Germain jauh dari pencapaian bersejarah

Prediksi Opta juga tidak membawa indikasi kuat bagi Paris Saint-Germain, pemegang gelar Liga Champions Eropa dalam dua edisi terakhir, yang membidik meraih 3 gelar beruntun di turnamen tersebut.

Model itu menunjukkan bahwa peluang tim Prancis tersebut untuk meraih pencapaian bersejarah ini tidak melebihi 7,73%, meski mereka berupaya melanjutkan dominasi Eropa mereka.

Real Madrid tetap menjadi satu-satunya tim dalam sejarah Liga Champions Eropa yang berhasil meraih gelar 3 kali beruntun, sebuah pencapaian yang ingin diulangi Paris Saint-Germain pada musim ini.

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