Pemain asal Portugal, Rafael Leão, menegaskan bahwa seluruh pemain tim nasional Portugal berjuang untuk meraih gelar Piala Dunia 2026 dan mempersembahkannya kepada kapten mereka, Cristiano Ronaldo. Ia menekankan bahwa bintang veteran tersebut layak meraih gelar satu-satunya yang masih belum ada dalam karier bersejarahnya.

Ronaldo sebelumnya berhasil membawa Portugal melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Kroasia (2-1) pada Jumat dini hari tadi, dengan mencetak gol pertama melalui tendangan penalti.

Dalam pernyataannya kepada media, Liao mengatakan bahwa Ronaldo telah memberikan segalanya selama masa persiapan tim nasional, baik dalam sesi latihan maupun selama pertandingan, sambil menegaskan bahwa komitmennya yang besar telah memberikan motivasi tambahan bagi rekan-rekannya untuk menampilkan yang terbaik di turnamen ini.

Ia menambahkan: “Kami ingin mempersembahkan gelar ini kepada Cristiano Ronaldo, karena ini adalah satu-satunya gelar yang masih belum dimilikinya.”

Bintang Portugal itu melanjutkan: “Selama masa persiapan, dia telah memberikan segalanya, dan kami selalu berusaha mendukungnya, karena pada saat-saat krusial dia tidak pernah mengecewakan kami, terlepas dari kritik apa pun yang diterimanya.”

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Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa para pemain timnas Portugal memperlakukan Ronaldo sebagai pemimpin di lapangan, sambil berkata: “Sebagai rekan setimnya, kami berusaha melindunginya agar ia tetap tenang dan mampu membuat perbedaan, persis seperti yang dilakukannya hari ini.”

Portugal terus melangkah di Piala Dunia 2026 di tengah harapan besar bahwa Ronaldo akan memimpin tim “Brasil Eropa” ini menuju gelar juara dunia pertama dalam sejarahnya, yang akan menjadi pencapaian paling menonjol dalam karier kapten Portugal tersebut.

Perlu dicatat bahwa para pemain timnas Portugal mendapat kritik dari media karena dianggap tidak membantu Ronaldo, terutama trio gelandang yang terdiri dari João Neves, Vitinha, dan Bruno Fernandes.